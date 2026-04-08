Ціни на пальне в Україні можуть різко піти донизу: Свириденко розповіла подробиці

Дар'я Пшеничник
8 квітня 2026, 13:07
Прем'єрка наголосила, що державна мережа АЗК "Укрнафта" вже почала коригувати вартість у бік зменшення.
В уряді анонсували здешевлення пального в Україні

Головне з новини:

  • Світові нафтові котирування почали падати
  • В Україні очікується здешевлення пального на АЗС

У середу, 8 квітня, прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко повідомила про результати робочої зустрічі з керівництвом НАК "Нафтогаз України", під час якої обговорили ситуацію на глобальних ринках нафти та нафтопродуктів.

За її словами, фіксується стале зниження котирувань на провідних біржах, що має відобразитися на внутрішніх цінах на пальне. Про це йдеться на її сторінці у Telegram.

Свириденко наголосила, що державна мережа АЗК "Укрнафта" вже почала коригувати вартість у бік зменшення. За умови збереження нинішньої динаміки на світових ринках уряд очікує подальшого, більш відчутного здешевлення.

"Фіксуємо зниження котирувань на основних біржах, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні", - зауважила посадовиця.

У Кабміні розраховують, що приватні оператори ринку також оперативно відреагують на зміну кон’юнктури та забезпечать справедливе ціноутворення для споживачів.

Прем’єрка окремо підкреслила, що ситуація з наявністю пального залишається стабільною. У березні Україна отримала рекордні за п’ять років обсяги постачання, і аналогічні показники очікуються у квітні.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у середу, 8 квітня, найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Зокрема, вартість дизеля зросла до рекордних показників та подекуди сягає 97 гривень.

Зазначається, що ціни на бензин, дизель та газ підскочили на АЗС UPG, Окко, WOG та KLO.

Раніше керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що вартість дизельного палива на автозаправках може помітно збільшитися та наблизитись до позначки 100 гривень за літр.

Водночас президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук говорив, що Україна наразі не відчуває дефіциту пального, однак ситуація з дизельним пальним поступово ускладнюється і може стати критичною вже найближчим часом.

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

АЗС бензин дизтопливо ціни на нафту ціна бензина новини України Юлія Свириденко
