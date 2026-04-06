Українців попередили про різке подорожчання бензину та дизеля: коли злетять ціни

Експерти вважають, що вартість палива може різко змінюватися через глобальні фактори та політичні заяви.

Експерти оцінюють ситуацію з бензином і дизелем у країні та діляться прогнозами на найближчий час.

За їхніми словами, говорити про дефіцит поки що зарано, проте ринок залишається нестабільним і чутливим до зовнішніх факторів, йдеться в матеріалі Главреда.

Чи буде фіксована ціна на паливо

Заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський зазначив, що введення фіксованих цін зараз не розглядається.

За його словами, вартість палива може різко змінюватися через глобальні фактори та політичні заяви. Коливання цін на нафту можуть відбуватися буквально протягом одного дня, що безпосередньо впливає на вартість палива.

При цьому він підкреслив, що український ринок вдалося стабілізувати завдяки диверсифікації поставок, особливо в перші місяці 2022 року. На квітень необхідні обсяги палива вже законтрактовані, проте ціни залишаються змінними.

Можливе зростання цін на бензин і дизель

Експерт паливного ринку Леонід Косянчук вважає, що передумови для подорожчання вже є.

Він пояснює це тим, що Україна практично повністю залежить від імпорту палива, а закупівельні ціни останнім часом помітно зросли. Це стосується як дизеля, так і бензину.

Крім того, збільшується різниця між цінами на бюджетних і преміальних АЗС. Вона формується через подорожчання оптових поставок, логістики та утримання заправок.

Дизель може досягти 100 гривень за літр

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн попереджає, що ціна дизельного палива може незабаром наблизитися до 100 гривень за літр.

Він зазначив, що за час повномасштабної війни вартість дизеля в Європі вже зросла приблизно вдвічі. За поточними даними, оптова ціна на кордоні України сягає близько 92 гривень за літр.

З урахуванням транспортування та мінімальної націнки АЗС роздрібна ціна може вийти на рівень близько 100 гривень. За словами експерта, це вже не гіпотеза, а ймовірний сценарій найближчих тижнів.

Державна програма кешбеку на пальне

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що близько 1,3 млн українців уже скористалися програмою часткової компенсації вартості палива.

У рамках ініціативи передбачено повернення частини коштів: до 15% за дизель, 10% за бензин і 5% за автогаз. Це дозволяє щомісяця економити значні суми.

Отримані кошти можна використовувати для оплати комунальних послуг, купівлі ліків, продуктів українського виробництва або спрямувати на підтримку оборони країни.

Загалом програмою "Національний кешбек" користуються мільйони громадян, і кількість учасників продовжує зростати.

Як дорогий бензин вплине на ціни

Економіст Олег Пендзин попереджає, що подорожчання палива може позначитися на вартості продуктів харчування.

За його словами, у сільському господарстві витрати на пальне становлять значну частину витрат — до 30% під час посівної кампанії.

Як повідомляв Главред, паливний експерт говорив, що вартість бензину та дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню після того, як температура повітря підніметься вище 0°C.

Керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що зростання котирувань нафти на світових ринках і ослаблення гривні щодо основних валют можуть спровокувати подорожчання палива на АЗС.

Політолог Вадим Трюхан підкреслив, що найближчими днями в Україні може подорожчати бензин і автомобільний газ. На його думку, через ситуацію на Близькому Сході бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а відразу на 5–10 гривень за літр.

Про персону: Сергій Куюн Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

