У Нацбанку змінять правила переказів готівки: що стане інакше

Національний банк України запропонував для громадського обговорення зміни організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій.

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У НБУ змінять правила готівкових переказів / колаж Главред, фото УНІАН

Національний банк України запропонував для громадського обговорення зміни організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій тими, хто надає платіжні послуги. Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

З метою підвищення прозорості платіжних операцій регулятор планує виключити можливість отримання готівки суб'єктами господарювання за розрахунками з фізичними особами через переказ коштів без відкриття рахунку.

Як зазначили в НБУ, готівкові грошові кошти, перераховані громадянами на користь ФОП/юридичних осіб, мають бути обов'язково зараховані постачальниками платіжних послуг на рахунки останніх (за номером IBAN) у безготівковій формі.

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"Тобто для громадян нічого не змінюється: вони, як і раніше, можуть обирати зручний для них вид переказу і розрахунку за послуги або товари ФОПів та інших юридичних осіб - готівкою або безготівкою", - заявили чиновники Нацбанку.

За їхніми словами, також передбачається:

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Грошові перекази в Україні

Як повідомляв Главред, банки в Україні вже деякий час встановлюють ліміти для грошових переказів з картки на картку, щоб протидіяти шахрайству та відмиванню грошей. Обмежуються не тільки суми переказів, а й кількість транзакцій. Однак ці ліміти різняться залежно від фінустанови, повідомляє портал "Обозреватель".

Також, в Україні не блокують банківські картки для отримання пенсії, якщо за ними немає тривалого руху коштів, однак можуть перестати нараховувати пенсію. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Крім іншого, у новому і гучному законопроєкті про мобілізацію в Україні був пункт про внесення ухильників до бази боржників. Ця ідея викликала у багатьох масу запитань. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський поставив крапку в цьому питанні.

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