Зеленський вирушить із візитом до Туреччини: що анонсували в ОП

У Зеленського анонсували візит на зустріч із лідером Туреччини Реджепом Ердоганом.

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Зеленський вирушить із візитом до Туреччини: / колаж: Главред, фото: УНІАН

Сьогодні, 8 березня 2024 року Володимир Зеленський вирушить із візитом до Туреччини. Під час візиту до країни глава держави зустрінеться з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом. Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Зустріч лідерів країн відбудеться для обговорення безпеки в Чорному морі, мирних ініціатив, співпраці в обороні та звільнення полонених.

"Під час візиту Володимир Зеленський зустрінеться з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити теми Формули миру, організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних в'язнів, які утримуються російською державою", - повідомили в ОП. відео дня

Також окрему увагу президенти приділять спільним проєктам в оборонній сфері. Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України та зустрінеться з представниками турецьких оборонних компаній.

Хто такий Реджеп Ердоган? Реджеп Таїп Ердоган - турецький державний і політичний діяч, чинний 12-й президент Туреччини з 28 серпня 2014 року. Раніше він обіймав посаду прем'єр-міністра Туреччини з 2003 по 2014 рік і мера Стамбула з 1994 по 1998 рік. Засновник правлячої Партії справедливості та розвитку.

Туреччина і Україна - останні новини

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердив візит російського диктатора Володимира Путіна до Туреччини. Точну дату візиту господаря Кремля він не уточнив, але розповів, про що говоритимуть лідери держав.

Також, Китай і Туреччина продовжують розвивати власні переговорні ініціативи для врегулювання ситуації в Україні. Росія використовує їх для інформаційних операцій, спрямованих на перешкоджання міжнародній підтримці України. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

До того ж, Туреччина вважає, що для України та РФ настав час розпочати діалог щодо припинення вогню, однак переговори про перемир'я не означають "визнання окупації", заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

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