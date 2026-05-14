Врятували: популярна російська актриса наковталася таблеток

Популярній актрисі та телеведучій Анні Казючиць знадобилася допомога медиків.

https://glavred.net/starnews/otkachali-populyarnaya-rossiyskaya-aktrisa-naglotalas-tabletok-10764611.html Посилання скопійоване

Анна Казючиць наковталася таблеток / Колаж Главред, фото ЕГ

Коротко:

Що сталося з актрисою

Що відомо про її стан

Популярна російська актриса Анна Казючиць, яка одна з небагатьох підтримала Україну і виступила проти нападу Росії, прийняла величезну дозу снодійних таблеток, і медики ледь її врятували.

Як повідомляють російські пропагандисти, незадовго до інциденту актриса і телеведуча побувала на прийомі у токсиколога. Її цікавили ризики при підвищенні дози заспокійливих препаратів.

відео дня

Анна Казючиць потрапила до лікарні / Фото Вікіпедія

У підсумку Анна Казючиць переборщила з ліками, після чого відчула сильну слабкість. Пропагандисти пишуть, що лікарі вчасно промили актрисі шлунок – тепер її життю нічого не загрожує. Після цього її залишили наодинці зі спеціалістом.

Анна Казючиць про війну

За даними кількох джерел, актриса засуджувала дії Росії щодо України і мала конфлікти зі своїми колегами-"Z-патріотами". Саме тому її почали "скасовувати" в терористичній Росії та шукати їй заміну у виставах. Водночас, станом на 2025–2026 роки, Анна Казючиць продовжувала працювати на російському телебаченні (НТВ), а також ходила на інтерв’ю до оскаженілого пропагандиста, актора та ведучого Бориса Корчевникова.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, дружина російського продюсера Олександра Цекало Дарина Ервін, яка стрімко втрачає вагу останнім часом, повідомила, що померла.

Раніше також герцогиня і дружина принца Гаррі Меган Маркл, судячи з усього, відзначила День матері зі своїми дітьми, принцом Гаррі та матір'ю Дорією Рагланд, весело провівши час у Діснейленді.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Анна Казючиць Анна Казючиць — білоруська та російська актриса театру і кіно, телеведуча НТВ. На початку грудня 2020 року стала ведучою ток-шоу "ДНК" на НТВ після того, як її попередник Олександр Колтовий загинув під час аварії легкого літака. Одружена з актором і режисером Єгором Граматиковим.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред