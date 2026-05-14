Врятували: популярна російська актриса наковталася таблеток

Популярна російська актриса Анна Казючиць, яка одна з небагатьох підтримала Україну і виступила проти нападу Росії, прийняла величезну дозу снодійних таблеток, і медики ледь її врятували.
Як повідомляють російські пропагандисти, незадовго до інциденту актриса і телеведуча побувала на прийомі у токсиколога. Її цікавили ризики при підвищенні дози заспокійливих препаратів.
У підсумку Анна Казючиць переборщила з ліками, після чого відчула сильну слабкість. Пропагандисти пишуть, що лікарі вчасно промили актрисі шлунок – тепер її життю нічого не загрожує. Після цього її залишили наодинці зі спеціалістом.
Анна Казючиць про війну
За даними кількох джерел, актриса засуджувала дії Росії щодо України і мала конфлікти зі своїми колегами-"Z-патріотами". Саме тому її почали "скасовувати" в терористичній Росії та шукати їй заміну у виставах. Водночас, станом на 2025–2026 роки, Анна Казючиць продовжувала працювати на російському телебаченні (НТВ), а також ходила на інтерв’ю до оскаженілого пропагандиста, актора та ведучого Бориса Корчевникова.
Про особу: Анна Казючиць
Анна Казючиць — білоруська та російська актриса театру і кіно, телеведуча НТВ. На початку грудня 2020 року стала ведучою ток-шоу "ДНК" на НТВ після того, як її попередник Олександр Колтовий загинув під час аварії легкого літака.
Одружена з актором і режисером Єгором Граматиковим.
