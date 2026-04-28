В Україні можуть запровадити новий податок: названо головну вимогу МВФ

У разі затягування прийняття рішення Україна може зіткнутися з ризиком призупинення не лише цих виплат, а й пов’язаної з ними підтримки з боку Європейської комісії.

В Україні можуть запровадити новий податок

Україна може змінити правила оподаткування закордонних онлайн-покупок

Ухвалення закону важливе для успішного перегляду програми МВФ

Міжнародні донори наполягають, щоб Україна змінила правила оподаткування закордонних онлайн-покупок, запровадивши ПДВ навіть для недорогих посилок.

Цей крок розглядається як одна з ключових умов для продовження фінансування за програмою приблизно на 8,1 млрд доларів, пише Reuters.

Зазначається, що ухвалення відповідного закону важливе для успішного перегляду програми МВФ у червні. У разі затягування рішення Україна може зіткнутися з ризиком призупинення не тільки цих виплат, а й пов'язаної підтримки з боку Європейської комісії.

Зараз посилки вартістю до 150 євро звільнені від ПДВ. В уряді вважають, що скасування цієї пільги дозволить скоротити тіньовий імпорт і збільшити доходи бюджету — орієнтовно до 10 млрд гривень щорічно.

При цьому чиновники стверджують, що для звичайних одержувачів процедура замовлення та доставки товарів істотно не зміниться.

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

