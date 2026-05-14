У Києві різко зросла кількість жертв і поранених: під завалами - десятки людей

Рятувальники дістали з-під завалів тіло 12-річної дівчинки.

Масований удар по Києву 14 травня

Що відомо:

У Києві загинуло сім людей внаслідок атаки РФ

Серед загиблих у Дарницькому районі - 12-річна дівчинка

Щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти

У Києві зросла кількість жертв масованої російської атаки в ніч на 14 травня. З-під завалів багатоповерхівки у Дарницькому районі рятувальники дістали тіла ще семи людей, серед них - 12-річна дівчинка. Про це повідомила ДСНС, а також мер Києва Віталій Кличко.

За даними ДСНС, після масованої російської атаки в ніч на 14 травня пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно. Під завалами зруйнованого будинку ще можуть перебувати люди.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що лише у Києві до робіт залучено майже 600 рятувальників і поліцейських. Загалом по країні наслідки обстрілу ліквідовують понад 1500 працівників екстрених служб.

Скільки людей постраждали внаслідок атаки

За інформацією міського голови, у Києві внаслідок російського удару постраждали 44 людини, серед них - одна дитина.

"Наразі в стаціонарах перебуває 21 людина, в тому числі — 1 дитина.23 постраждалих отримують медичну допомогу амбулаторно", - розповів Кличко.

Рятувальникам вдалося врятувати 28 мешканців зруйнованого будинку. Проте кількість загиблих у Києві, як уточнив мер столиці, зросла до п'яти. Рятувальники дістали з-під завалів будинку в Дарницькому районі тіло 12-річної дівчинки.

У ДСНС додали, що щонайменше 20 людей наразі вважаються зниклими безвісти. До ліквідації наслідків удару залучили важку інженерну техніку, кінологічні розрахунки та психологів ДСНС.

Оновлено 15:12: У ДСНС повідомили, що кількість загиблих через російську атаку по Києву зросла до семи. Рятувальники дістали з-під завалів бахатоповерхівки у Дарницькому районі ще два тіла. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Що заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що загалом по країні через російську атаку пошкоджено 180 об’єктів, з яких понад 50 - звичайні житлові будинки. За словами глави держави, семеро людей поранено на Київщині, у Харкові вже 28 постраждалих, а ще двоє людей отримали поранення в Одеській області.

Президент також повідомив, що під час гуманітарної місії у Херсоні росіяни двічі атакували FPV-дронами автомобіль Управління ООН з координації гуманітарних справ. На щастя, ніхто з працівників місії не постраждав.

"За всі ці удари буде справедлива відповідь. І потрібно тиснути на Москву так, щоб вони там відчували наслідки свого терору. Важливо, щоб були санкції світу проти Росії. Відповідальність Росії за війну й наш санкційний тиск мають працювати на сто відсотків. І ще дуже важливо, щоб світ не мовчав про цей терор і був з Україною", - наголосив він.

Попри масштабну атаку РФ, українським силам ППО вдалося збити значну кількість ракет і дронів. За словами Зеленського, загальний відсоток збиття повітряних цілей перевищив 93%. Водночас він наголосив, що найскладніше захищатся від балістичних ракет.

Чи є загроза нової атаки - думка експерта

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Новини.LIVE заявив, що загроза нових ракетних ударів Росії по Україні найближчим часом зберігається.

За його словами, під час останньої масованої атаки окупанти не застосовували крилаті ракети морського базування "Калібр" та "Іскандер-К". Основний акцент ворог зробив на стратегічну авіацію та балістичні ракети "Іскандер-М".

Ігнат наголосив, що ризик повторних ударів залишається високим, зокрема з боку Каспійської флотилії Чорноморського флоту РФ, хоча точної інформації про підготовку нової атаки наразі немає.

"Вірогідність подальших ударів зберігається. Точної інформації, чи планують вони знов завдати удару, я не маю зараз, але готуватися потрібно до будь-яких сценаріїв", - додав Ігнат.

Атака по Україні 14 травня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 травня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ із застосуванням дронів і ракет. У столиці пролунали потужні вибухи, зафіксовано пожежі, руйнування та падіння уламків у кількох районах міста.

Найбільше постраждали Дарницький, Оболонський, Дніпровський, Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони. У Дарницькому районі частково обвалився житловий будинок. Також виникли пожежі на АЗС, у гаражах і нежитлових будівлях.

Рятувальні служби продовжують пошуково-рятувальні роботи у столиці. Вранці 14 травня у Києві знову лунали вибухи під час повітряної тривоги.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом російські війська випустили по Україні 731 засіб повітряного нападу. Українська ППО ліквідувала 693 повітряні цілі.

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

