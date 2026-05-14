Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Києві різко зросла кількість жертв і поранених: під завалами - десятки людей

Руслана Заклінська
14 травня 2026, 14:43оновлено 14 травня, 15:13
google news Підпишіться
на нас в Google
Рятувальники дістали з-під завалів тіло 12-річної дівчинки.
У Києві різко зросла кількість жертв і поранених: під завалами - десятки людей
Масований удар по Києву 14 травня / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва, t.me/V_Zelenskiy_official

Що відомо:

  • У Києві загинуло сім людей внаслідок атаки РФ
  • Серед загиблих у Дарницькому районі - 12-річна дівчинка
  • Щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти

У Києві зросла кількість жертв масованої російської атаки в ніч на 14 травня. З-під завалів багатоповерхівки у Дарницькому районі рятувальники дістали тіла ще семи людей, серед них - 12-річна дівчинка. Про це повідомила ДСНС, а також мер Києва Віталій Кличко.

За даними ДСНС, після масованої російської атаки в ніч на 14 травня пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно. Під завалами зруйнованого будинку ще можуть перебувати люди.

відео дня

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що лише у Києві до робіт залучено майже 600 рятувальників і поліцейських. Загалом по країні наслідки обстрілу ліквідовують понад 1500 працівників екстрених служб.

Скільки людей постраждали внаслідок атаки

За інформацією міського голови, у Києві внаслідок російського удару постраждали 44 людини, серед них - одна дитина.

"Наразі в стаціонарах перебуває 21 людина, в тому числі — 1 дитина.23 постраждалих отримують медичну допомогу амбулаторно", - розповів Кличко.

Рятувальникам вдалося врятувати 28 мешканців зруйнованого будинку. Проте кількість загиблих у Києві, як уточнив мер столиці, зросла до п'яти. Рятувальники дістали з-під завалів будинку в Дарницькому районі тіло 12-річної дівчинки.

У ДСНС додали, що щонайменше 20 людей наразі вважаються зниклими безвісти. До ліквідації наслідків удару залучили важку інженерну техніку, кінологічні розрахунки та психологів ДСНС.

Оновлено 15:12: У ДСНС повідомили, що кількість загиблих через російську атаку по Києву зросла до семи. Рятувальники дістали з-під завалів бахатоповерхівки у Дарницькому районі ще два тіла. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

  • Рятувальна операція в Києві
    Рятувальна операція в Києві Фото: ДСНС Києва, t.me/V_Zelenskiy_official
  • Рятувальна операція в Києві
    Рятувальна операція в Києві Фото: ДСНС Києва
  • Рятувальна операція в Києві
    Рятувальна операція в Києві Фото: ДСНС Києва
  • Рятувальна операція в Києві
    Рятувальна операція в Києві Фото: ДСНС Києва
  • Рятувальна операція в Києві
    Рятувальна операція в Києві Фото: ДСНС Києва
  • Рятувальна операція в Києві
    Рятувальна операція в Києві Фото: ДСНС Києва
  • Рятувальна операція в Києві
    Рятувальна операція в Києві Фото: ДСНС Києва
  • Рятувальна операція в Києві
    Рятувальна операція в Києві Фото: ДСНС Києва
  • Рятувальна операція в Києві
    Рятувальна операція в Києві Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Рятувальна операція в Києві
    Рятувальна операція в Києві Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Рятувальна операція в Києві
    Рятувальна операція в Києві Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Рятувальна операція в Києві
    Рятувальна операція в Києві Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Рятувальна операція в Києві
    Рятувальна операція в Києві Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Рятувальна операція в Києві
    Рятувальна операція в Києві Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Рятувальна операція в Києві
    Рятувальна операція в Києві Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Рятувальна операція в Києві
    Рятувальна операція в Києві Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Рятувальна операція в Києві
    Рятувальна операція в Києві Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Рятувальна операція в Києві
    Рятувальна операція в Києві Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Що заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що загалом по країні через російську атаку пошкоджено 180 об’єктів, з яких понад 50 - звичайні житлові будинки. За словами глави держави, семеро людей поранено на Київщині, у Харкові вже 28 постраждалих, а ще двоє людей отримали поранення в Одеській області.

Президент також повідомив, що під час гуманітарної місії у Херсоні росіяни двічі атакували FPV-дронами автомобіль Управління ООН з координації гуманітарних справ. На щастя, ніхто з працівників місії не постраждав.

"За всі ці удари буде справедлива відповідь. І потрібно тиснути на Москву так, щоб вони там відчували наслідки свого терору. Важливо, щоб були санкції світу проти Росії. Відповідальність Росії за війну й наш санкційний тиск мають працювати на сто відсотків. І ще дуже важливо, щоб світ не мовчав про цей терор і був з Україною", - наголосив він.

Попри масштабну атаку РФ, українським силам ППО вдалося збити значну кількість ракет і дронів. За словами Зеленського, загальний відсоток збиття повітряних цілей перевищив 93%. Водночас він наголосив, що найскладніше захищатся від балістичних ракет.

  • Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
    Наслідки удару РФ по Києві 14 травня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
    Наслідки удару РФ по Києві 14 травня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
    Наслідки удару РФ по Києві 14 травня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
    Наслідки удару РФ по Києві 14 травня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
    Наслідки удару РФ по Києві 14 травня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
    Наслідки удару РФ по Києві 14 травня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
    Наслідки удару РФ по Києві 14 травня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
    Наслідки удару РФ по Києві 14 травня Фото: ДСНС, t.me/UA_National_Police
  • Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
    Наслідки удару РФ по Києві 14 травня Фото: ДСНС, t.me/UA_National_Police
  • Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
    Наслідки удару РФ по Києві 14 травня Фото: ДСНС, t.me/UA_National_Police
  • Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
    Наслідки удару РФ по Києві 14 травня Фото: ДСНС, t.me/UA_National_Police
  • Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
    Наслідки удару РФ по Києві 14 травня Фото: ДСНС, t.me/UA_National_Police
  • Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
    Наслідки удару РФ по Києві 14 травня Фото: ДСНС, t.me/UA_National_Police
  • Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
    Наслідки удару РФ по Києві 14 травня Фото: ДСНС, t.me/UA_National_Police
  • Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
    Наслідки удару РФ по Києві 14 травня Фото: ДСНС, t.me/UA_National_Police
  • Наслідки удару РФ по Києві 14 травня
    Наслідки удару РФ по Києві 14 травня Фото: ДСНС, t.me/UA_National_Police

Чи є загроза нової атаки - думка експерта

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Новини.LIVE заявив, що загроза нових ракетних ударів Росії по Україні найближчим часом зберігається.

За його словами, під час останньої масованої атаки окупанти не застосовували крилаті ракети морського базування "Калібр" та "Іскандер-К". Основний акцент ворог зробив на стратегічну авіацію та балістичні ракети "Іскандер-М".

Ігнат наголосив, що ризик повторних ударів залишається високим, зокрема з боку Каспійської флотилії Чорноморського флоту РФ, хоча точної інформації про підготовку нової атаки наразі немає.

"Вірогідність подальших ударів зберігається. Точної інформації, чи планують вони знов завдати удару, я не маю зараз, але готуватися потрібно до будь-яких сценаріїв", - додав Ігнат.

  • Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/UA_National_Police

Атака по Україні 14 травня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 травня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ із застосуванням дронів і ракет. У столиці пролунали потужні вибухи, зафіксовано пожежі, руйнування та падіння уламків у кількох районах міста.

Найбільше постраждали Дарницький, Оболонський, Дніпровський, Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони. У Дарницькому районі частково обвалився житловий будинок. Також виникли пожежі на АЗС, у гаражах і нежитлових будівлях.

Рятувальні служби продовжують пошуково-рятувальні роботи у столиці. Вранці 14 травня у Києві знову лунали вибухи під час повітряної тривоги.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом російські війська випустили по Україні 731 засіб повітряного нападу. Українська ППО ліквідувала 693 повітряні цілі.

Читайте також:

Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні Київська область новини України атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Євробачення 2026: онлайн-трансляція другого півфіналу

Євробачення 2026: онлайн-трансляція другого півфіналу

17:00Stars
Долар і євро почали дешевшати: новий курс валют на 15 травня

Долар і євро почали дешевшати: новий курс валют на 15 травня

16:42Економіка
У Києві різко зросла кількість жертв і поранених: під завалами - десятки людей

У Києві різко зросла кількість жертв і поранених: під завалами - десятки людей

14:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 14 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Все різко полетіло вниз: новий курс валют на 14 травня

Все різко полетіло вниз: новий курс валют на 14 травня

Про огидність цієї закуски в СРСР ходили легенди: навряд чи за нею хтось сумує

Про огидність цієї закуски в СРСР ходили легенди: навряд чи за нею хтось сумує

Найвірніші друзі за гороскопом: хто вміє зберігати таємниці

Найвірніші друзі за гороскопом: хто вміє зберігати таємниці

Гороскоп Таро на червень 2026: на кого чекають нові знайомства, прибуток і важливий вибір

Гороскоп Таро на червень 2026: на кого чекають нові знайомства, прибуток і важливий вибір

Останні новини

16:44

Як правильно казати дитині "ні": психолог дала неочікувану пораду

16:42

Долар і євро почали дешевшати: новий курс валют на 15 травня

16:34

Гріх чи повага: що насправді означає піднята з землі монета - порада історика

16:29

Що додати у ґрунт, щоб гортензія стала синьою чи рожевою - простий трюк

16:15

Кухонним губкам знайшли заміну: багато хто користується більш зручною новинкою

Путін ризикує опинитися в глухому куті через 8-12 місяців – МорозовПутін ризикує опинитися в глухому куті через 8-12 місяців – Морозов
16:10

Секрети модної вишиванки: 5 прийомів, щоб зробити українське основою стилюВідео

16:06

Студента на Львівщині зобов'язали прочитати книгу за схему втечі ухилянта до Польщі

15:54

На ринку в Україні виявили небезпечний продукт: його прибирають з прилавків

15:48

Народні прикмети про хрущів: як за кількістю комах визначити майбутній урожай

Реклама
15:43

Запаси скорочуються, а ціни злітають вгору: в Україні дорожчає базовий овоч

15:30

Головний ворог картоплі після "колорада": як точно позбутися дротяникаВідео

15:22

Мало хто знає: чому пляшки для пива коричневі або зелені - відповідь точно здивує

15:11

Одна дрібниця в авто непомітно "з’їдає" гроші: водіїв закликали перевірити шиниВідео

15:10

"Доводила себе": LELEKA розповіла, як потрапила до психіатричної лікарні

15:10

Син путіністки Валерії терміново покинув Росію: родина відреклася від нього

15:04

Книга, яку ніхто не може прочитати, поставила вчених у глухий кутВідео

14:49

Даніель Лапін проведе титульний бій у межах вечора Усик vs Верхувен: трансляція — лише на Київстар ТБ

14:45

Шикарний салат з сухариками, який з'їдять першим: рецепт за 12 хвилин

14:43

У Києві різко зросла кількість жертв і поранених: під завалами - десятки людейФото

14:16

Путін заявив про готовність зустрітися з Зеленським: експерт розкрив план Кремля

Реклама
14:15

Росія може готувати новий ракетний удар: Ігнат попередив про загрозу

14:10

Помідори будуть великі та м'ясисті: чим підживити в період цвітіння

14:05

Один знак зодіаку отримає подарунок долі: що передбачили карти Таро на червень 2026Відео

14:00

Врятували: популярна російська актриса наковталася таблеток

13:59

"Важила 93 кілограми": дружина Ткача вразила радикальним схудненням

13:55

Після санкцій РНБО екс-власник "Дельта банку" Лагун почав виводити "фунтів" з низки підставних бізнесів - ЗМІ

13:48

Неприємний запах із холодильника зникне за ніч: допоможе один продуктВідео

13:43

Не лише "дякую": як правильно висловити вдячність українськоюВідео

13:28

Що обрати для улюбленця: PRACTIK презентував нові м’ясні кранчі для собак і котів новини компанії

13:19

Погода в Україні потішить справжнім теплом: коли температура піде вгору

13:10

Китайський гороскоп на завтра, 15 травня: Кролям — знаки долі, Півням — обовʼязки

13:01

Гороскоп Таро на сьогодні, 15 травня: для Раків — кінець, для Скорпіонів — вибір

13:00

Мішель Обаму сфотографували разом із дорослими доньками: рідкісні фото

12:50

Українці почали отримувати на пошту листи, адресовані не їм - в чому причина

12:37

Гнучкі сонячні панелі купують дедалі частіше: чи вистачить їх для будинку

12:31

Скасування виплат та повернення в Україну: що чекає на біженців в ЄС

12:20

Із зарплат українців можуть забирати до 50% - у яких випадках

12:17

"Дружина мені рота закрила": Крутоголов розповів про приховане в особистому житті

12:11

Бронь не буде безстроковою: у Раді хочуть змінити правила відстрочки від мобілізації

12:00

Земля "просить" про допомогу: що це означає, якщо на ділянці багато кульбаб

Реклама
11:51

Тисячі українців залишились без газу після удару РФ дронами по Полтавщині

11:47

Євробачення 2025: де дивитися другий півфіналВідео

11:17

Обличчя змінюється: українка з "найбільшими щоками" здивувала фанівВідео

11:14

LELEKA опинилася на дні рейтингів перед півфіналом Євробачення 2026 — деталіВідео

11:10

Картопля для ледачих: 3 способи отримати суперурожай без городуВідео

11:01

Дешевий домашній засіб видалить жовті плями в унітазі за годину: що потрібно зробити

10:58

Гороскоп на завтра, 15 травня: Близнюкм - сварка, Терезам - перешкоди

10:55

Феноменально покращують роботу мозку: топ-3 хобі людей з високим IQ

10:46

"Нульова фаза" вже почалася: в ISW попередили про новий план Путіна

09:38

Влучання у порти, удари по об'єктах енергетики та житлових будинках: усі подробиці нічного обстрілу УкраїниФото

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти