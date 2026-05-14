Росія може готувати новий ракетний удар: Ігнат попередив про загрозу

Українцям потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв.

Загроза ракетного удару

Головне із заяви Ігната:

Загроза нових ударів РФ зберігається

Під час останньої атаки росіяни не застосовували "Калібри"

Небезпека подальших ракетних ударів країни-агресора Росії по Україні найближчим часом зберігається. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Новини.LIVE.

Він підкреслив, що під час останньої атаки ворог не застосовував крилаті ракети морського базування "Калібр" або ж "Іскандер-К", а основний акцент був зроблений на стратегічну авіацію та балістичні ракети "Іскандер-М".

За його словами, загроза нових ударів залишається актуальною, зокрема з боку Каспійської флотилії Чорноморського флоту РФ, хоча точних даних про їх підготовку наразі немає.

"Вірогідність подальших ударів зберігається. Точної інформації, чи планують вони знов завдати удару, я не маю зараз, але готуватися потрібно до будь-яких сценаріїв", - наголосив Ігнат.

Ракета "Калібр" / Інфографіка: Главред

Росіяни готуються до нічних ударів

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" заявляв, що вночі Росія може знову випустити ракети по Україні.

"Вночі ми будемо бачити запуски ракет. Потім може бути ще одна хвиля. Ми розуміємо, що вони накопичили достатньо "шахедних" запасів, щоб атакувати нас сьогодні й завтра", - наголосив він.

"Флеш" не виключає, що ціллю можуть бути центральні області України.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удар по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 травня російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Понад 10 людей вважаються зниклими безвісти.

Вночі росіяни знову масово атакували Одесу ударними БПЛА. На жаль, двоє людей постраждали. Під удари потрапив об'єкт портової інфраструктури. В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт.

Крім того, після ворожого удару на Полтавщині без газопостачання залишилися близько 1000 абонентів. Мова йде про мешканців кількох населених пунктів.

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

