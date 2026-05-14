Путін заявив про готовність зустрітися з Зеленським: експерт розкрив план Кремля

Риторика диктатора останнім часом почала змінюватися, але є нюанс.

Головна умова для зустрічі з Зеленським у Путіна не змінилася



Переговорна лінія Путіна з Трампом наразі повністю зупинилася

Путін почав погрожувати Фінляндії та Вірменії

Суттєвих змін у реальних планах Кремля поки немає

Після 9 травня кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін змінив риторику через те, що за останні кілька місяців ситуація як і на фронті, так і всередині країни-агресорки Росії змінилася у гіршу для Кремля сторону.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов. За його словами, рейтинг Путіна також впав, що усі бурхливо обговорювали.

"Суттєвим фактором було те, що, як кажуть у Москві, "видихся дух Анкоріджа". Тобто переговорна лінія із Трампом завмерла", - назвав ще один фактор зміни риторики Путіна експерт.

Морозов зауважив, що головним у виступі Путіна було те, що він вважає Європу головним ворогом та відповідальним за все подальше. При цьому диктатор злегка погрожує Фінляндії та Вірменії.

"Новим є лише те, що він назвав Зеленського на ім'я та дав зрозуміти, що готовий з ним зустрічатися. Але за яких обставин? Він наголошує, що ця зустріч можлива лише у випадку, якщо буде підписано договір на умовах Москви. Тож не слід надто серйозно реагувати на окремо взяті фрази з його виступу перед журналістами. На мою думку, суттєвої зміни в риториці Путіна немає", - підсумував філософ.

За якої умови Зеленський та Путін можуть провести переговори

Главред писав, що за словами керівника ОПУ Кирила Буданова, переговори між президентом України Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним не відбудуться раптово, "як грім серед ясного неба".

Однак якщо натяки Росії на діалог є щирими, Україна "також була б готова". Він додав, що Україна неодноразово підкреслювала і доводила своїми діями – ми виступаємо за завершення війни, за мир.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що спецпредставники США можуть найближчим часом приїхати до Москви для продовження переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

Раніше іноземні ЗМІ писали, що Україна та Росія нібито фактично втратили інтерес до мирних перемовин за участі США, попри оптимістичні заяви Вашингтона.

Напередодні стало відомо, що Європейський Союз може посприяти досягненню домовленості між Україною та Росією щодо взаємного припинення ударів по аеропортах обох країн.

Про персону: Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

