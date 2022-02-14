Тисячею за вакцинацію тепер можна заплатити за комуналку: як це зробити

Термін використання коштів збільшився до 9 місяців з дня зарахування.
В Україні розширили список послуг, на які можна витратити "ковідну" тисячу. Починаючи з 14 лютого коштами єПідтримки можна оплатити комунальні послуги і придбати підписку на газети.
Про це повідомили у прес-службі Минцифры.
"Відсьогодні вакциновані українці віком від 60 років за гроші єПідтримки зможуть оплатити послуги ЖКГ, а українці від 14 років — підписатися на друковані видання на Укрпошті", - йдеться в повідомленні.
Також у відомстві зазначили, що термін використання коштів також збільшився до 9 місяців з дня зарахування.
Щоб отримати підтримку необхідно:
- мати "зелений" сovid-сертифікат в Дії
- відкрити карту єПідтримки в одному з банків-партнерів
- подати заявку в додатку дія - натиснути послуги - єПідтримка- отримати допомогу.
Тисяча за вакцинацію: як отримати
Програма стартувала 19 грудня.
Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.
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