У Кабміні розповіли, що буде з впровадженням накопичувальних пенсій / https://ua.depositphotos.com

У Кабінеті міністрів вирішили, що нова пенсійна реформа, яка передбачає обов'язковий запуск накопичувального компонента, буде стартувати з 1 січня року, який послідує після року, в який скасують воєнний стан. З такою заявою виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За цей час всі причетні до питання державні інститути повинні виробити нормативну базу ‒ для того, щоб накопичувальна пенсія запрацювала вчасно.

Таке рішення було прийнято на великій нараді чиновників, нардепів, фахівців Пенсійного фонду та Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків.

За його дорученням, Мінсоцполітики має прискорити внесення доопрацьованого законопроекту до парламенту.

"Накопичувальний рівень стане доповненням до солідарної системи. Ми націлені на подальше введення реформ, щоб українці отримували гідні пенсії", — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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