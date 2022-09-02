Отримати одразу шість пенсій авансом: у Пенсійному пояснили, хто з українців має право

У Пенсійному пояснили. хто з українців має право отримати пенсію наперед / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну багато вітчизняних пенсіонерів змушені були покинути країну і шукати притулок за кордоном. Представники Пенсійного фонду зробили роз'яснення з даного приводу.

Чиновники кажуть стурбованим людям - у разі, якщо пенсіонеру доводиться виїхати за кордон на довгий час, то пенсія може бути виплачена авансовим методом. За півроку вперед перед виїздом - але строго за заявою. Але для використання такого варіанту пенсіонеру потрібно буде за місцем проживання знятися з обліку в регіональному відділенні Пенсійного фонду.

Крім того, в ПФУ зайвий раз нагадали - в Україні пенсія виплачується в грошовій формі щомісяця з 4-го до 25-го числа (або через відділення "Укрпошти" або через банк).

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У разі ж, якщо пенсіонер перебуває за кордоном, то пенсія виплачується в тому випадку, якщо таке передбачено міжнародними договорами, які були укладені урядом України.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила-до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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