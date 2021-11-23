У МВФ озвучили умови, на яких Україна взяла 700-мільйонний транш нового кредиту

Українська влада заради отримання 700-мільйонного траншу нового кредиту від МВФ офіційно погодилися виконати ряд конкретних і важливих вимог.
Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) розкрила вимоги, які зобов'язалися виконати влада України заради отримання 700-мільйонного траншу нового кредиту. Відповідний документ був опублікований на сайті організації.
- повернути податково-бюджетну політику в режим, який відповідає середньостроковій стійкості боргу, захищаючи при цьому соціально вразливі верстви населення, зміцнюючи управління доходами і знижуючи фіскальні ризики, які пов'язані з квазіфіскальними операціями, в тому числі в енергетиці;
- забезпечити незалежність Національного банку і зосередження всієї грошово-кредитної політики на поверненні інфляції до цільового рівня;
- забезпечити фінансове благополуччя банків, у тому числі за допомогою якісного управління-для того, щоб відновити надійне банківське кредитування приватного сектора;
- боротися з корупцією та подальше просування судової реформи;
- знизити роль держави і корпоративних інтересів в економіці ‒ для того, щоб поліпшити ділового середовища і залучати інвестиції / підвищувати потенціал економіки.
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Нагадаємо, Меморандум між Україною і МВФ був підписаний в 2020 році. Його текст був оприлюднений у червні. Тоді ж Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на 2,2 млрд доларів в рамках 18-ти місячної програми Stand-By на 5 млрд доларів. Після цього МВФ не виділяв траншей.
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Автор: Дмитро Відоменко