Шмигаль назвав дату надходження кредиту МВФ

Гроші МВФ очікуються в листопаді / Телеграф

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) найближчим часом може прийняти рішення про виділення Україні першого траншу кредиту. Йдеться про суму в 700 млн доларів.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, відповідне рішення очікується в листопаді поточного року.

Про це він заявив на засіданні уряду 20 жовтня.

"На цьому тижні досягнуті позитивні домовленості на робочому рівні з МВФ. Ми очікуємо, що вже в листопаді рада МВФ затвердить новий транш у розмірі близько 700 млн доларів", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося раніше, в Міжнародному валютному фонді заявили про успішне завершення місії в Україні, яка працювала з 21 вересня по 18 жовтня. Це дозволить Фонду виділити нашій державі 700 млн доларів.

Крім того, за словами представників МВФ, успішне завершення місії МВФ в Україні відкриває шлях для розгляду Виконавчою радою МВФ першого огляду угоди "стенд-бай" (SBA) і запиту на продовження програми.

Також раніше стало відомо, що до кінця поточного року Міжнародний валютний фонд перерахує Україні не один, а два транші. Це стане можливим за умови домовленостей сторін про продовження нинішньої програми stand-by.

Україна і МВФ