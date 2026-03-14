Вже менше 10 гривень: в Україні несподівано подешевшав базовий продукт

Тенденція до зниження ціни може помітно прискоритися.

Ціни на картоплю в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Україні почали падати ціни на картоплю. Головною причиною, що провокує зниження вартості, є суттєве збільшення некондиційної продукції на ринку. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що фермери почали активно розпродавати продукцію зі сховищ, якість якої почала стрімко погіршуватися після настання відносно теплої погоди.

Так, зараз картопля в Україні пропонується до продажу по 6–13 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"Багато українських фермерів сьогодні повідомляють про значні запаси картоплі в сховищах. Водночас торговельна активність у цьому сегменті залишається доволі низькою. У результаті, щоб стимулювати попит на картоплю та розпродати запаси перед початком польових робіт, фермери знижують ціни на цю продукцію", - йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що наразі картопля в Україні коштує в середньому на 61% дешевше, ніж роком раніше.

Крім того, аналітики не виключають, що тенденція до зниження ціни в цьому сегменті може помітно прискоритися до кінця поточного місяця.

Що впливає на вартість овочів Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка говорить, що у 2026 році ціни на овочі "борщового набору" нижчі, ніж минулого року. Він підкреслив, що восени були хороші врожаї овочів, що дозволило зробити якісні запаси продуктів. Таким чином, динаміка цін на базові овочі зараз є позитивною для споживачів.

Як повідомляв Главред, в Україні другий тиждень поспіль падають ціни на моркву. Вартість овоча вже приблизно на 72% нижча, ніж минулого року.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що в Україні можуть зрости ціни на крупи та хліб.

Також в Україні помітно подорожчали якісні яблука — на початку березня роздрібні ціни на популярні сорти у супермаркетах сягнули близько 70 грн за кілограм.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

