На Україну чекає найгірша зима в історії: у Нафтогазі прогнозують перебої зі світлом та опаленням

Не можна сказати, що Україна на 100% готова до проблем зі світлом і теплом - Вітренко / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Майбутня зима, ймовірно, стане найгіршою в історії України. Агресор Росія зруйнувала близько 40% електроенергетичної інфраструктури країни. Очікуються часті перебої зі світлом і теплом. Держава вже готується до таких ситуацій. Про це заявив глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

В інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt він розповів про те, що на Україну чекає важка зима – можливо, найгірша в історії держави.

"Це буде найгірша зима в нашій історії. Очікуються постійні перебої з електрикою і проблеми з опаленням. Ми готуємося до цього, але, звичайно, це не на 100%", - зазначив Вітренко.

За його словами, атаки РФ завдали серйозної шкоди нафтопереробним заводам і об'єктам електроенергетики, яких зруйновано близько 40%.

"Доводиться знову і знову відключати електрику і намагатися все відновити якомога швидше. Крім того, всі нафтопереробні заводи знищено", - сказав керівник Нафтогазу.

Юрій Вітренко також сказав, що багато співробітників компаній сфери енергетики загинули. Не тільки на війні, захищаючи Україну, а й на своїх робочих місцях.

Відключення світла в Україні

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко раніше зробив заяву про те, що Україні слід готуватися до відключень світла, води і тепла. Росія завдає ударів по об'єктах критичної інфраструктури країни, в результаті чого склалася складна ситуація.

"У нас наразі критична ситуація по всій країні. У нас залежить один регіон від іншого... Тому потрібно готуватися до того, що як електроенергія, так і водопостачання або теплопостачання (може бути відключено, - ред.)", - додав Тимошенко.

21 жовтня в Укренерго сказали, що українці прислухалися до прохань економити споживання електроенергії, однак не у всіх регіонах. Фахівці спостерігали підвищений рівень споживання електрики в піковий час - з 7 до 11 ранку і з 17 до 23:00. Через це на українців чекають обмеження на постачання електроенергії.

24 жовтня в Україні продовжили заходи, спрямовані на тимчасове відключення електроенергії для побутових споживачів і промисловості. До 10 ранку заходи впровадили у Харківській, Полтавській і Сумській областях. Планово відключали світло в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. З певних причин проблеми з електропостачанням фіксуються на Рівненщині.

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