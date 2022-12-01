Київ може залишитися без опалення у разі російських обстрілів по інфраструктурі столиці.

Як сказав мер Києва Віталій Кличко під час Київського безпекового Форуму, відновити його буде складно до самої весни.

"Якщо протягом 24 годин при температурі -5 зовнішньої не буде опалення і води, нам потрібно буде зливати системи опалення в Києві, тому що це може призвести до пошкодження систем життєзабезпечення. Ми будемо змушені зливати воду. Це означає, що до весни подати воду буде дуже складно. І до початку весни будуть складні виклики", - заявив Кличко.

За словами міського голови, температура в квартирах при відсутності опалення може прирівнятися до вуличної за досить короткий проміжок часу. Водночас, залишається загроза руйнування системи електропостачання в місті.

Кличко закликав киян бути готовими до різних сценаріїв і мати план на такий випадок.

"Я б просив кожного з киян поговорити з близькими, знайомими, де у когось є будинок, щоб у разі критичної ситуації у вас були опалення і вода, ключові дві складові", - заявив мер.

Мер зазначив, що в разі гіршого сценарію "Пункти незламності" не будуть панацеєю для порятунку.

Відключення світла в Україні

У Forbes розповіли про трьох сценаріях Уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що відключення світла в столиці України можуть тривати аж до весни 2023 року. Через холодних температур люди можуть використовувати більше обігрівачів, що в свою чергу збільшить навантаження на мережу.

Раніше українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати в будь-яку хвилину, тому потрібно бути максимально готовими до них. Громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

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