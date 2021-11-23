Українці ризикують залишитися без пенсій: що і коли загрожує 60-річним

/ УНІАН

Майже половина українців не зможуть вийти на пенсію за віком (60 років) до 2028 року, коли страховий стаж збільшиться до 35 років.

Як розповіла в Telegram омбудсмен Людмила Денисова, частка таких громадян складе близько 45%.

Вона зазначила, що кожен п'ятий працівник в Україні "зайнятий у неформальному секторі праці і, як наслідок, позбавляється права на соціальний захист і пенсійне забезпечення".

За словами Денисової, щоб сумні прогнози не збулися, людям щодня слід роз'яснювати наслідки неофіційного працевлаштування.

Додамо, що в 2022 році на заслужений відпочинок можуть піти 60-річні українці, чий страховий стаж становить не менше 29 років.

Реклама

Підвищення пенсій в Україні

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

читайте такожУкраїнцям світить підвищення пенсій: кому і коли чекати надбавки

5 лютого Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

Читайте ще: