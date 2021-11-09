Суддям підняли пенсії на 23 тисячі, інші українці отримали по 400 гривень: стали відомі виплати

Суддям підняли пенсії на 23 тисячі гривень / УНІАН

В Україні станом на жовтень середня пенсія судді склала 91,2 тисячі гривень. З початку січня нинішнього року вона зросла на 23 тисяч гривень, в той час як середня пенсійна виплата по країні збільшилася всього на 400 гривень. Це випливає зі статистичних даних, які були опубліковані Пенсійним фондом.

В середньому суддя може розраховувати на пенсію в розмірі 91,2 тисячі гривень завдяки перерахунку зарплат колег, які продовжують працювати. Простих же українців такий привілей не торкнеться.

До слова, суддя на пенсії отримує до 80% зарплати чинного судді. Крім того, якщо пенсія інших українців обмежена 10 розмірами мінімальної виплати (близько 18 тисяч гривень), то у суддів немає обмежень. Такими темпами вже в нинішньому році вони зможуть отримувати близько 100 тисяч гривень пенсії.

Середня ж пенсія по країні збільшилася всього з 3507 до 3915 гривень. І це з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму, індексації, надбавки тим, хто досяг певного віку і виконав вимоги за стажем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що субсидії, пенсії та соціальні виплати можна буде оформити виключно через смартфон з мобільним додатком "Дія". Про це заявив керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Баник.

За його підрахунками, Нова фукція в "Діі" полегшить життя 1,4 мільйона осіб, які щорічно подають документи на субсидію.

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