Полонені росіяни платитимуть податки в Україні: у Раді розповіли деталі

Відповідний законопроєкт був схвалений урядом 9 травня.

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Російські військовополонені платитимуть податки в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Військовополонені мають сплачувати податок на доходи фізичних осіб, а також військовий збір

Вони будуть визначені окремою категорією фізичних осіб-нерезидентів України

Військовополонені росіяни тепер платитимуть податки в українську казну - Кабінет міністрів схвалив проєкт закону.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідний законопроєкт був схвалений урядом 9 травня.

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Військовополонені мають сплачувати податок на доходи фізичних осіб, а також військовий збір.

Згідно з документом, військовополонені будуть визначені окремою категорією фізичних осіб-нерезидентів України відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими (1949) і Додаткового протоколу до Женевських конвенцій (1977).

Податкові агенти (табори для утримання військовополонених, установи виконання покарань і слідчі ізолятори) будуть зобов'язані відображати в податковому розрахунку загальну суму нарахованих доходів військовополоненим і загальну суму утриманого податку.

Податки в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, за даними Forbes, Україні радять підвищити податки з 2026 року. Представники МВФ рекомендували Україні перейти на прогресивну шкалу оподаткування.

Також і сам голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтверджував, що вже наступного - 2026 року прогнозується невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні, що може призвести до перегляду податкової бази.

Крім цього, Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає оподаткування доходів, отриманих від діяльності на цифрових платформах на кшталт Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka.

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