Українцям, які заборгували за газ, телефонуватимуть колектори - ЗМІ

В Україні боржників за газ обдзвонюватимуть колектори. Зокрема, це торкнеться тих, хто не платить вчасно "Нафтогазу".

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Газова конфорка та монети / Колаж Фото УНІАН

В Україні людей, які накопичили борги за газ, будуть обдзвонювати співробітники колекторської компанії. Зокрема, це торкнеться тих, хто не платить вчасно за "блакитне паливо ""Нафтогазу", повідомляє "Обозрєватєль".

Як пишуть журналісти, 882 тисячі грн у "Нафтогазі" витратять на послуги колекторів. З травня минулого року більшість населення стало клієнтами "Нафтогазу", хоча з самого початку в держкомпанії заявляли, що в її планах немає мети постачати "блакитне паливо" всім українцям.

Спочатку в держкомпанії планували працювати тільки з платоспроможною і відповідальною частиною клієнтів (до третини), але після повномасштабної війни отримав всіх клієнтів. І тепер довелося займатися працювати над збором боргів.

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За даними журналістів, компанія "Кредит Борг Солюшнз" повинна виправити документи (уточнити кількість працівників) і вже фактично виграла тендер на роботу з боржниками за газ. Тобто українцям, які вчасно не заплатять за "блакитне паливо", телефонуватимуть колектори від "Нафтогазу".

Ціни на газ в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між Компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон.

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