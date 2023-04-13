Нові платіжки за газ у квартирах українців: у "Нафтогазі" пояснили, що змінилося

Українці в квітні отримають оновлені платіжки за газ. В одному документі вперше вкажуть і вартість самого газу, і витрати на доставку, кажуть у "Нафтогазі".

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У "Нафтогазі" пояснили, що змінилося з платіжками на газ / brecorder.com, debaty.sumy.ua

Українці в квітні отримають оновлені квитанції за газ. Тепер в одному документі вперше вкажуть і вартість самого газу, і витрати на його доставку (абонентська плата). Про це йдеться на офіційній сторінці в Facebook компанії "Нафтогаз-Україна".

"На численні прохання споживачів, ДК" Нафтогаз України "та ТОВ" газорозподільні мережі України" об'єднали всі паперові квитанції за споживання та розподіл газу в одному файлі", – зазначили в організації.

Далі повідомляється, що з квітня клієнти "Нафтогаз України", а також Кропивницького філії "Газмережі", АТ "Дніпрогаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Криворіжгаз" і АТ "Донецькоблгаз" отримають березневі рахунки в одній платіжці. Адже всі реквізити, індивідуальні QR-коди і дані за варіантами передачі показань і оплати зібрані в одному місці.

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"До того ж, зменшення кількості паперових платіжок істотно скоротить витрати на друк і доставку квитанцій, що допоможе нам зберегти не одне дерево і бути більш дружніми до навколишнього середовища", – відзначили в "Нафтогазі".

Зазначимо, раніше влада України до 1 травня 2021 року продовжила пільгову ціну на газ для виробників тепла, бюджетних організацій та гуртожитків. Наприклад, дочірнє підприємство "Нафтогазу", компанія Naftogaz Trading Gas для постачальників тепла постачатиме газ за ціною 7,42 грн за кубометр, а для бюджетних установ - 16 39 грн за кубометр.

Ціни на газ в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, Компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між Компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон.

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