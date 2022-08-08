Газопостачальники озвучили тарифи на газ: скільки заплатять українці за" блакитне паливо " у серпні

Тарифи на постачання газу споживачам у серпні нинішнього року в Україні визначили постачальники - так звані "базові річні тарифні плани".
В Україні (нещодавно Верховна Рада прийняла законопроект Кабміну), яким встановлюється мораторій на підвищення тарифів-на розподіл природного газу, теплову енергію і постачання гарячої води), базові річні тарифні плани на серпень опублікували 10 компаній, які постачають газ населенню. Про це повідомляє портал "Газправда".
Згідно з наявною інформацією, тарифи на "блакитне паливо" порівняно з липнем практично не змінилися:
- 7,70 грн за кубометр пропонує компанія "Еру Людям".
- 7,799 грн за куб- "Енерджі Трейд Груп".
- 7,96 грн за куб - "Нафтогаз України".
- 7,98 грн за куб - "Волиньелектрозбут"і" Закарпаття Енергозбут".
- 7,99 грн за куб - "Полтавагаз ЗБУТ".
Ціна газу в інших постачальників коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубічний метр.
Експерти також нагадують, що близько 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами компанії "Нафтогаз України" з ціною 7,96 грн за кубічний метр.
Ціни на газ в Україні
Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).
За даними джерела, Компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон 2022-2023 років.
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