Газопостачальники озвучили тарифи на газ: скільки заплатять українці за" блакитне паливо " у серпні

Скільки заплатять українці за "блакитне паливо" у серпні / brecorder.com, debaty.sumy.ua

В Україні (нещодавно Верховна Рада прийняла законопроект Кабміну), яким встановлюється мораторій на підвищення тарифів-на розподіл природного газу, теплову енергію і постачання гарячої води), базові річні тарифні плани на серпень опублікували 10 компаній, які постачають газ населенню. Про це повідомляє портал "Газправда".

Згідно з наявною інформацією, тарифи на "блакитне паливо" порівняно з липнем практично не змінилися:

7,70 грн за кубометр пропонує компанія "Еру Людям".

7,799 грн за куб- "Енерджі Трейд Груп".

7,96 грн за куб - "Нафтогаз України".

7,98 грн за куб - "Волиньелектрозбут"і" Закарпаття Енергозбут".

7,99 грн за куб - "Полтавагаз ЗБУТ".

Ціна газу в інших постачальників коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубічний метр.

Експерти також нагадують, що близько 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами компанії "Нафтогаз України" з ціною 7,96 грн за кубічний метр.

Ціни на газ в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, Компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон 2022-2023 років.

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