Українцям підвищать тарифи на комуналку: у Нацбанку назвали приблизний термін

В Україні очікується зростання тарифів одразу на низку комунальних послуг. Зокрема, у Нацбанку прогнозують, що подорожчають опалення та гаряча вода.

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Як кажуть у НБУ, підвищення тарифу розтягнеться на досить тривалий час / Колаж Главред, фото pixabay, УНІАН

В Україні очікується зростання тарифів відразу на низку комунальних послуг. Як кажуть у Нацбанку, насамперед подорожчають опалення і гаряча вода.

Утім, у фінансовому регуляторі конкретних термінів не називають - лише зазначають, що підвищувати тарифи в Україні будуть до економічно обґрунтованого рівня. Однак обіцяють, що процес розтягнеться на досить тривалий час, а тому різкого стрибка розцінок не буде.

"Прогноз передбачає збереження дії мораторію на окремі тарифи послуг ЖКГ (зокрема, на опалення та гарячу воду) до завершення дії воєнного стану. Далі очікується поетапне приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованого рівня впродовж кількох років", - йдеться в повідомленні НБУ.

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Чи змінюватимуть тарифи й на інші комунальні послуги?

Загалом, зазначили в Нацбанку, на період високих безпекових ризиків в Україні очікується збереження незмінних тарифів на більшість послуг ЖКГ. Утім, про які саме послуги йдеться, не уточнюється.

Водночас, визнали у фінансовому регуляторі, коригуватися тарифи на ці послуги все-таки будуть. Хоча - як і коли -, кажуть у Нацбанку, наразі сказати неможливо, адже "строки та параметри цього є сферою невизначеності прогнозу".

Комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, минулий рік в Україні ознаменувався значним зростанням цін на комунальні послуги. У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комунальні послуги. Загалом їхня вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.

При цьому, в Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. Така норма міститься у статті 15 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

До того ж, Олександр Хмелевський у коментарі Главредусоповідомив, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення основних комунальних тарифів не очікується. Але ось після, буквально ближче до травня-червня, найімовірніше, в Україні піднімуть тариф на електрику.

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