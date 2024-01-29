Будуть плюсові температури і сонячна погода: синоптик назвала дату потепління

Січень завершиться чудовою і переважно сонячною погодою, але суттєвого потепління варто очікувати на початку лютого.

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Погода в Україні стане теплішою – синоптик назвала дату потепління/ УНІАН

Погода в Україні в останні дні січня буде переважно сонячною і без опадів. Вдень очікуються плюсові температури, але вночі будуть невеликі морози. Ще більше потепління буде з 2 лютого – тоді почне підвищуватися температура повітря.

Проте разом з підвищенням температури 2 лютого також побільшає опадів та посилиться вітер. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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Коли в Україні буде потепління

Січень завершиться чудовою і переважно сонячною погодою. Досить теплим буде також і початок лютого. Потепління очікується з 2 лютого, каже синоптик.

"1-го лютого ще істотних опадів в Україні не очікується. А з 2-го лютого почне підвищуватися температура повітря, проте й побільшає опадів та посилиться вітер. Надалі, скільки бачить прогностичне око, якщо й будуть "мінуси", то переважно вночі. А в денні години, за попередніми прогнозами, домінуватимуть "плюси", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 30 січня

Синоптик зазначила, що у вівторок, 30 січня, антициклональний характер погоди охопить практично всю континентальну Європу, включно з Україною. Опадів у цей день не передбачається, буде навіть багато сонця.

"Через ясну погоду найближча ніч пустить до нас морози, очікується -3…-8 градусів, на півночі та північному сході місцями -8…-11 градусів. Проте завтра (30 січня – ред.) вдень стовпчики термометрів піднімуться до +2…+5 градусів, лише в східній частині буде близько нуля. Вітер нарешті вгомониться, без поривів та рвучких рухів, південно-західного напрямку, на сході – північно-західного", – розповіла Діденко.

У Києві 30 січня опади малоймовірні, буде день із сонечком, каже синоптик. Найближчої ночі в столиці України буде холодно, температура повітря триматиметься на рівні -3…-6 градусів, проте в денні години вона підніметься до +3… +4 градусів.

Завершиться січень також чудовою, переважно сонячною погодою, зазначає Діденко.

Погода в Україні 30 січня/ Укргідрометцентр

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше синоптик сказав, коли погіршиться погода. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 29 січня по 4 лютого. Українців подекуди очікує погіршення погоди з випаданням снігу та посиленням вітру.

Також раніше повідомлялося, що 29 січня в Україну влітає негода. В Україні 29 січня можуть зійти великі снігові лавини. У двох областях оголосили 3 рівень небезпечності.

Нагадаємо, Україну накрив сильний геомагнітний шторм – "трусити" буде майже 10 днів. Максимальна потужність цієї магнітної бурі зросла майже до 7-бального рівня.

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