В Україні до кінця зими не підніматимуть тариф на світло - Шмигаль

Україна поки збереже пільговий тариф на електроенергію для населення на рівні 2,64 грн за кВт/год, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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До кінця лютого не піднімуть тариф на світло - Шмигаль / колаж Главред, фото УНІАН

Влада України поки що продовжить зберігати пільговий тариф на електрику для населення на рівні 2,64 грн за кіловат/годину. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у рамках чергового засідання Кабміну.

"Продовжуємо підтримувати українські родини і зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт/год. Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення. Сьогодні в жодному регіоні відключень немає і не планується. Після того як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти та додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації з мережею ENTSO-E", - написав прем'єр-міністр у Telegram.

Комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, минулий рік в Україні ознаменувався значним зростанням цін на комунальні послуги. У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комунальні послуги. Загалом їхня вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.

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При цьому, в Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. Така норма міститься у статті 15 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

До того ж, Олександр Хмелевський у коментарі Главредусоповідомив, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення основних комунальних тарифів не очікується. Але ось після, буквально ближче до травня-червня, найімовірніше, в Україні піднімуть тариф на електрику.

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