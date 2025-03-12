Україна планує закуповувати великі обсяги американського газу - Reuters

Із загального обсягу імпорту через Європу до половини припадатиме на ЗПГ, що поставляється на європейські термінали.

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Україна планує закуповувати великі обсяги американського газу / Колаж: Главред, фото: Укртрансгаз, president.gov.ua

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Україна може імпортувати щонайменше 4 мільярди куб газу СПГ може поставлятися в Україну з терміналів у Німеччині, Греції, Литві та Польщі відео дня

Україна може імпортувати великі обсяги американського газу вже 2025 року через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі. Київ бореться з наслідками російських ударів по інфраструктурі. Про це пише Reuters.

За даними видання, імпорт американського газу в Україну може зміцнити економічне партнерство з Вашингтоном, а наявність "блакитного палива" зі США в українських сховищах може стримати російські атаки.

Глава українського газового оператора Дмитро Ліппа сказав, що Україна може імпортувати щонайменше 4 мільярди кубометрів газу в період з квітня по жовтень. Згідно з розрахунками Reuters, загальний рахунок за імпорт становитиме щонайменше 1 мільярд доларів.

Із загального обсягу імпорту через Європу до половини припадатиме на СПГ, що поставляється на європейські термінали, а не на трубопровідний газ, і з цього обсягу, за словами Ліппи, більшу частину може бути поставлено зі США.

"Якщо брати політичний аспект, то для нас краще, щоб якомога більше американського СПГ надходило до Польщі і поступово доставлялося до нас", - сказав глава української ГТС.

За його словами, геополітична ситуація означає, що американський СПГ може бути кращим, ніж, наприклад, конкуруючий катарський СПГ, за умови, що різниця в ціні не буде значною.

За словами Ліппи, СПГ може поставлятися в Україну з терміналів у Німеччині, Греції, Литві та Польщі.

Польський і литовський маршрути є найдешевшими, але, за його словами, Україні доведеться використовувати й інші трубопроводи, оскільки польський інтерконектор дає змогу імпортувати лише до 7 мільйонів кубометрів на день, тоді як потреба становить 20-25 мільйонів.

Варто зазначити, що до останніх атак Україна видобувала 52-53 мільйони кубометрів газу на день, але атаки скоротили видобуток на 40%, що змусило Київ збільшити імпорт.

У межах підготовки до зимового опалювального сезону 2025-26 років Україна зазвичай починає закачувати газ у сховища приблизно у квітні. За оцінками енергетиків, для нормального проходження зимового сезону Україні необхідний резерв щонайменше 13 млрд куб. м газу до середини жовтня.

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