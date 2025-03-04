5000 гривень на оплату комуналки: які українці можуть отримати виплати

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Українці можуть подати заявку на виплату 5000 гривень для покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Йдеться про сім'ї військовослужбовців, які проживають у населених пунктах Івано-Франківської громади. Про це повідомила пресслужба Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) Івано-Франківська.
Ця ініціатива спрямована на підтримку родин військових, які беруть участь у бойових діях, але не мають статусу учасника бойових дій та не користуються іншими пільгами на оплату комунальних послуг. Виплата здійснюється лише один раз на рік, а для її отримання потрібно відповідати кільком критеріям.
Умови отримання виплати:
- військовослужбовець повинен мати постійну реєстрацію або статус ВПО в Івано-Франківській громаді;
- військовослужбовець не має статусу УБД, а також не користується пільгами на комуналку.
Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у громаді та подати відповідну заяву.
Ця фінансова підтримка дозволяє частково зменшити фінансове навантаження, пов’язане з оплатою комунальних послуг. Вона є важливою частиною соціальної допомоги військовим та їхнім родинам.
Тарифи на комуналку в Україні - що відомо
Главред писав про те, в одному з українських міст планують підвищити вартість води приблизно на 8%. Основна причина – зростання цін на електрику та інші необхідні ресурси.
Водночас, Міністерство енергетики оголосило про зниження тарифу на електроенергію. Рішення вже затверджено Кабінетом Міністрів України.
Окрім цього, українцям доведеться платити більше вже в березні. Мешканці багатоквартирних будинків отримають аж три платіжки за газ.
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Що таке соціальна допомога?
Соціальна допомога - допомога в грошовій або натуральній формі, що фінансується державою або добровільними пожертвами, громадянам, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, повідомляє "Вікіпедія".
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