5000 гривень на оплату комуналки: які українці можуть отримати виплати

Деякі українці мають можливість отримати фінансову підтримку для оплати житлово-комунальних послуг.

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Які родини можуть подати заявку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Які військові родини можуть отримати виплату

Як оформити 5000 гривень на ЖКП

Українці можуть подати заявку на виплату 5000 гривень для покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Йдеться про сім'ї військовослужбовців, які проживають у населених пунктах Івано-Франківської громади. Про це повідомила пресслужба Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) Івано-Франківська.

Ця ініціатива спрямована на підтримку родин військових, які беруть участь у бойових діях, але не мають статусу учасника бойових дій та не користуються іншими пільгами на оплату комунальних послуг. Виплата здійснюється лише один раз на рік, а для її отримання потрібно відповідати кільком критеріям.

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Умови отримання виплати:

військовослужбовець повинен мати постійну реєстрацію або статус ВПО в Івано-Франківській громаді;

військовослужбовець не має статусу УБД, а також не користується пільгами на комуналку.

Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у громаді та подати відповідну заяву.

Ця фінансова підтримка дозволяє частково зменшити фінансове навантаження, пов’язане з оплатою комунальних послуг. Вона є важливою частиною соціальної допомоги військовим та їхнім родинам.

Тарифи на комуналку в Україні - що відомо

Главред писав про те, в одному з українських міст планують підвищити вартість води приблизно на 8%. Основна причина – зростання цін на електрику та інші необхідні ресурси.

Водночас, Міністерство енергетики оголосило про зниження тарифу на електроенергію. Рішення вже затверджено Кабінетом Міністрів України.

Окрім цього, українцям доведеться платити більше вже в березні. Мешканці багатоквартирних будинків отримають аж три платіжки за газ.

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