Україна володіє потужними підземними газовими сховищами.

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Україна може надати свої сховища для американського газу / колаж: Главред, фото: МЗС України, ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Головні тези Сибіги:

Україна має потужні підземні газові сховища

Як відбудеться посилення енергетичної безпеки Європи

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Україна може надати свої газові сховища для зберігання американського газу. Це дозволить посилити енергетичну безпеку Європи.

"У нас коло спільних зацікавленостей, взаємовигідної співпраці не обмежується лише цими стратегічними ресурсами. Наприклад, величезний потенціал є в тому, особливо після припинення транзиту російського газу територією України, у закупівлі LNG-газу у США", - сказав він на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, передає РБК-Україна. відео дня

Сибіга також додав, що Україна володіє потужними підземними газовими сховищами. В чому, за його словами, також є "спільні точки для взаємовигідного співробітництва", посиливши енергетичну безпеку Європи.

"... Тому що цього газу буде достатньо у разі його закачування у наші сховища для відігравання ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі", - наголосив глава МЗС.

Міністр також заявив про спільні інтереси і можливості для американського бізнесу, наприклад, у реконструкції України.

"Це буде один з наймасштабніших проєктів цього сторіччя і, відповідно, одні з наймасштабніших можливостей для наших союзників. Також безумовно заморожені активи, тут теж є поле зацікавленості для їх використання, в тому числі для закупівлі зброї для потреб України", - додав Сибіга.

Новини США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Європа готується до переговорів з Україною щодо транзиту газу. Європейська комісія продовжить переговори з Україною про постачання природного газу в Європу і включить у ці переговори Угорщину і Словаччину.

Президент України Володимир Зеленський заявив про серйозну небезпеку через переговори США з РФ без України. Країна-агресорка Росія не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню або обговорювати будь-які поступки, які Кремль трактує як програш у той час, коли його війська мають перевагу на полі бою.

США хочуть, щоб Україна провела вибори після припинення вогню. У США вважають, що вибори повинні відбутися особливо у випадку укладання угоди про перемир'я. Келлог навів як аргумент те, що більшість демократичних країн проводять вибори навіть під час війни.

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