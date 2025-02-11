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"Ми маємо моральне право": Фіцо погрожує залишити Україну без газу

Руслана Заклінська
11 лютого 2025, 17:20
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Словацький прем'єр вважає, що імпорт газу в Україну з Європи спричиняє зростання цін, які вже досягли рекордного рівня.
'Ми маємо моральне право': Фіцо погрожує залишити Україну без газу
Фіцо погрожує припинити транзит газу до України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з Fаcebook

Що сказав Фіцо:

  • Словаччина нібито має "моральне право" зупинити транзит газу до України
  • Поставки газу з Європи до України підвищують ціни на газ, які вже є рекордними
  • Прем'єр звинуватив опозицію в тому, що вона підтримує Україну

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що має "моральне право" припинити транзит газу до України через Словаччину після того, як Київ з початку 2025 року припинив транзит російського газу через свою територію. Про це словацький прем'єр сказав у Facebook, критикуючи опозицію.

"Ми маємо моральне право розглядати методи припинення закордонних поставок приблизно 7,5 млн куб. м на добу в Україну. Ці іноземні поставки з Європи в Україну чинять ще більший тиск на ціну газу, яка вже знаходиться на рекордному рівні - близько 60 євро за мегават-годину", - вважає Фіцо.

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Фіцо також похвалив Росію та Туреччину за забезпечення Словаччини газом через "Турецький потік". Водночас він зазначив, що опозиція має визнати заслуги уряду, оскільки саме завдяки Словаччині Україна отримує газ від іноземних компаній, без якого "вона б замерзла".

Словацький прем'єр також стверджує, що європейські країни обговорюють питання припинення Україною транзиту російського газу.

"Тому що Європа виставляє себе на посміховисько. Україна може шкодити собі скільки завгодно. Але Європа не може покривати українську дурість", - висловився Фіцо.

Крім того, прем'єр Словаччини різко розкритикував опозицію за підтримку вступу України до НАТО та участь словацьких військових у місії на українській території. Він звинуватив своїх політичних опонентів у тому, що вони "прислужуються Зеленському" замість того, щоб відстоювати інтереси Словаччини.

'Ми маємо моральне право': Фіцо погрожує залишити Україну без газу
Роберт Фіцо / Інфографіка - Главред

Погрози Фіцо Україні - новини за темою

Нагадаємо, 27 грудня 2024 року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава може зупинити постачання електроенергії Україні у відповідь на рішення Києва не продовжувати транзит російського газу після 1 січня 2025 року. Він назвав припинення транзиту "дорогим кроком" для всієї Європи, який матиме серйозні економічні наслідки.

Також Фіцо пригрозив, що може заблокувати допомогу Україні від ЄС, якщо Київ не відновить транзит російського газу. За його словами, президент Володимир Зеленський "розуміє лише мову погроз".

Як повідомляв Главред, 25 січня прем’єр Словаччини заявив, що Україна нібито втратить третину своєї території, буде окупована іноземними військами та ніколи не стане членом НАТО. Він також звинуватив Захід у використанні України для послаблення Росії та в перешкоджанні укладенню мирної угоди у квітні 2022 року.

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Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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