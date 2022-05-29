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Паливна криза: у Мінекономіки пояснили дефіцит бензину в Україні

29 травня 2022, 18:59

Україні не вистачає 200 тисяч тонн палива на місяць, стверджують оператори ринку.

АЗС, бензин, паливо
В Україні дефіцит автомобільного палива / УНІАН

В Україні вдалося стабілізувати поставки дизельного палива. При цьому бензину як і раніше не вистачає, заявили в Міністерстві економіки.

Як розповів LB.ua представник Мінекономіки, на сьогодні в Україну надходить приблизно на 20% більше дизельного палива, ніж споживається.

"Якщо взяти в цілому по місяцю, то ми приблизно виходимо в баланс і завозимо дизеля стільки, скільки споживаємо. Бензину заходить істотно менше потреб споживання. І тут ми розраховуємо на допомогу наших європейських партнерів", – констатував він.

У свою чергу в компанії-операторі ринку АЗС ОККО стверджують, що Україні не вистачає 200 тисяч тонн палива на місяць.

Там пояснили, що до війни українці споживали в середньому 950 тис.тонн пального щомісяця (600 тис. тонн дизеля, 200 тис. тонн бензинів і 150 тис. тонн скрапленого газу).

Для порівняння: у квітні паливний ринок України спожив 500 тис.тонн палива (300 тис. тонн дизеля, 150 тис. тонн бензинів і 50 тис. тонн газу).

"Тобто станом на сьогоднішній день щомісяця ринок потребує близько 500 тис. тонн пального. Значну частину цієї необхідності закривав Кременчуцький НПЗ, однак після сумних подій наприкінці квітня він так і не відновив роботу. Так що на ринку утворилася "діра" об'ємом близько 200 тис.тонн. Інші учасники ринку не можуть швидко її закрити, оскільки є дві ключові проблеми: диверсифікація ринків закупівлі та налагодження логістичних ланцюжків", - додали в ОККО.

читайте такожПаливна криза в Україні: ціни на АЗС рекордно злетіли

Паливна криза в Україні

В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

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Минэкономики АЗС дизель ціна бензина
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