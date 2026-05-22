В Україні можуть початися перебої з газом: невтішний прогноз нардепа

Анна Косик
22 травня 2026, 10:47
Причиною можливих проблем є постійні атаки РФ на інфраструктуру.
Найбільші ризики дефіциту газу для обласних центрів України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Кучеренко:

  • Ворог цілеспрямовано б'є по об'єктах газової інфраструктури України
  • Падіння видобутку може спровокувати перебої з постачанням газу
  • Для захисту генерації критично важливо убезпечити сховища

Країна-агресорка Росія вже кілька місяців поспіль акцентовано атакує об'єкти нафтовидобутку України. Про це в етері Ранок.LIVE заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

За його словами, ворог цілиться по свердловинах та вузлах збору палива. Через падіння власного видобутку Україна може зіткнутися з певним дефіцитом і перебоями з постачанням газу.

"Ворог хоче створити перебої з постачанням газу. А це для будь-якого обласного центру, особливо Києва, просто життєво. Когенерація ж так само залежить від газу", - наголосив нардеп.

Кучеренко пояснив, що навіть генерація електроенергії залежить від газу, тому зараз потрібно захистити сховища.

Скільки часу може зайняти відновлення системи газопостачання після атак РФ

Главред писав, що за словами експерта Геннадія Рябцева, газова галузь України може стати ціллю масштабних атак, тому влада вже зараз повинна посилити захист ключових об'єктів — від видобутку до транспортування газу.

В іншому випадку наслідки можуть виявитися досить серйозними і тривалими. У разі пошкодження інфраструктури відновлення системи може зайняти тривалий час.

Удари РФ по газовій інфраструктурі України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 19 травня РФ завдала удару трьома балістичними ракетами по об'єктах групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області.

На початку травня російські окупанти атакували критичну інфраструктуру НАК "Нафтогаз України". Під обстріл потрапив газовидобувний об'єкт на Харківщині.

Напередодні РФ масово атакувала дронами об'єкти газовидобутку Групи "Нафтогаз" на Полтавщині. Через обстріли РФ робота низки об'єктів критично важливої інфраструктури була зупинена.

Про персону: Олексій Кучеренко

Олексій Кучеренко – український політик. Міністр з питань житлово-комунального господарства України в другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України III (безпартійний), V (Блок "Наша Україна"), VI (Наша Україна — Народна самооборона), IX (Батьківщина) скликань. Голова Запорізької облдержадміністрації у 2000-2001 роках. З 2007 року очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні газ обстріли новини України атака дронів Ракетна атака на Україну
"Путін хоче завершити війну": ЗМІ дізналися про терміни та умови Кремля

11:44Війна
Для чого Росії потрібна участь Білорусі у війні: експерт розкрив задум ворога

11:12Війна
Що допомогло ЗСУ значно просунутися на фронті: Пентагон назвав вирішальний чинник

10:03Війна
