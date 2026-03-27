Відновлення триватиме тижні: українців попередили про загрозу відключення газу

Якщо подачу газу буде перервано, її відновлення може зайняти кілька тижнів.

https://glavred.net/ukraine/vosstanovlenie-zaymet-nedeli-ukraincev-predupredili-ob-ugroze-otklyucheniya-gaza-10752470.html Посилання скопійоване

Українців попередили про загрозу відключення газу

Важливо:

Газова галузь України може стати ціллю масштабних атак

У разі пошкодження інфраструктури відновлення займе тривалий час

Газова галузь України може стати ціллю масштабних атак, тому влада вже зараз повинна посилити захист ключових об'єктів — від видобутку до транспортування газу, заявив експерт Геннадій Рябцев.

В іншому випадку наслідки можуть виявитися серйозними і тривалими, підкреслив він у коментарі.

відео дня

У разі пошкодження інфраструктури відновлення системи може зайняти тривалий час. Експерт закликає заздалегідь готуватися до таких ризиків, щоб не повторилася ситуація минулої зими, коли після ударів по енергетичних об'єктах з'ясувалося, що резервів обладнання недостатньо.

За його словами, без додаткових заходів захисту країна може зіткнутися з проблемою, при якій газ формально є, але видобувати, зберігати або доставляти його виявиться неможливо. В якості одного з рішень вже розглядається створення мобільних груп для охорони стратегічних об'єктів.

Експерт підкреслює: відключення газу за графіком технічно неможливі. Якщо подача буде перервана, її відновлення може зайняти тижні, оскільки перед запуском системи необхідно перевірити кожне підключення, щоб уникнути аварій.

При цьому самі газові сховища менш вразливі, ніж енергетична інфраструктура, оскільки знаходяться під землею. Основний ризик пов'язаний з пошкодженням наземного обладнання.

Рябцев також радить громадянам, по можливості, готуватися до автономного забезпечення: утеплювати житло, мати запас води, альтернативні джерела енергії та суворо дотримуватися заходів безпеки під час їх використання.

Більше новин:

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред