Тариф на електроенергію значно зросте: експерт у сфері ЖКГ озвучив, на скільки

Підвищення тарифів пов'язане з вимогами МВФ, які передбачають їх вирівнювання до ринкового рівня.

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Експерт поділився прогнозом щодо росту тарифів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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За 2-3 роки вартість електроенергії піднімуть до до 9 кВт/год

Підвищувати тарифи вимагають умови МВФ

Тариф на електроенергію для населення планують поступово підвищити до 9 гривень за кіловат-годину.

Про це заявив Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг та експерт у сфері ЖКГ, під час інтерв’ю на YouTube-каналі Юрія Романенка.

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Він зазначив, що ще у 2023 році були озвучені плани ПрАТ "Укренерго" та обленерго щодо підвищення вартості електроенергії, враховуючи зростання витрат на послуги. За його словами, у найближчий час тариф може зрости до 6,57 грн/кВт-год, що відповідає ринковій ціні електроенергії на початку року.

"Я більш ніж впевнений, найближчим часом — мається на увазі 1 червня 2025-го — вартість електроенергії піднімуть до 6 гривень 68 копійок, а загалом за 2-3 роки — до 9 (9 кВт/год. — Ред.)", — розповів експерт.

Як зекономити на електроенергії / Инфографика: Главред

Варто вказати, що саном на момент публікації Міністерство енергетики України та НКРЕКП не надавали коментарів щодо можливих змін у тарифах на електроенергію.

Підвищення тарифів в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в уряді зробили заяву щодо підвищення тарифів на світло, газ та тепло в Україні. За словами очільника уряду, для українців будуть діяти ще 7 програм "Зимової підтримки".

Також стало відомо, що найбільший оператор фіксованого зв'язку підвищує тарифи. "Укртелеком" піде на такий крок вже з 1 січня 2025 року.

Також і Київстар різко підвищує тарифи. В компанії пояснили, скільки тепер доведеться платити українцям. Абоненти матимуть можливість самостійно вибрати тариф, який відповідає їхнім потребам і бюджету.

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Що відомо про фіксовану ціну на електроенергію Постановою Кабінету Міністрів України передбачено встановлення фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів у розмірі 2,64 гривні за 1 кВт·год, повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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