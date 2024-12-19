Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Тариф на електроенергію значно зросте: експерт у сфері ЖКГ озвучив, на скільки

Даяна Швець
19 грудня 2024, 14:42
288
Підвищення тарифів пов'язане з вимогами МВФ, які передбачають їх вирівнювання до ринкового рівня.
Тариф на електроенергію значно зросте: експерт у сфері ЖКГ озвучив, на скільки
Експерт поділився прогнозом щодо росту тарифів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • За 2-3 роки вартість електроенергії піднімуть до до 9 кВт/год
  • Підвищувати тарифи вимагають умови МВФ

Тариф на електроенергію для населення планують поступово підвищити до 9 гривень за кіловат-годину.

Про це заявив Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг та експерт у сфері ЖКГ, під час інтерв’ю на YouTube-каналі Юрія Романенка.

відео дня

Він зазначив, що ще у 2023 році були озвучені плани ПрАТ "Укренерго" та обленерго щодо підвищення вартості електроенергії, враховуючи зростання витрат на послуги. За його словами, у найближчий час тариф може зрости до 6,57 грн/кВт-год, що відповідає ринковій ціні електроенергії на початку року.

"Я більш ніж впевнений, найближчим часом — мається на увазі 1 червня 2025-го — вартість електроенергії піднімуть до 6 гривень 68 копійок, а загалом за 2-3 роки — до 9 (9 кВт/год. — Ред.)", — розповів експерт.

Тариф на електроенергію значно зросте: експерт у сфері ЖКГ озвучив, на скільки
Як зекономити на електроенергії / Инфографика: Главред

Варто вказати, що саном на момент публікації Міністерство енергетики України та НКРЕКП не надавали коментарів щодо можливих змін у тарифах на електроенергію.

Підвищення тарифів в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в уряді зробили заяву щодо підвищення тарифів на світло, газ та тепло в Україні. За словами очільника уряду, для українців будуть діяти ще 7 програм "Зимової підтримки".

Також стало відомо, що найбільший оператор фіксованого зв'язку підвищує тарифи. "Укртелеком" піде на такий крок вже з 1 січня 2025 року.

Також і Київстар різко підвищує тарифи. В компанії пояснили, скільки тепер доведеться платити українцям. Абоненти матимуть можливість самостійно вибрати тариф, який відповідає їхнім потребам і бюджету.

Читайте більше економічних новин:

Що відомо про фіксовану ціну на електроенергію

Постановою Кабінету Міністрів України передбачено встановлення фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів у розмірі 2,64 гривні за 1 кВт·год, повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

комунальні тарифи тарифи на електроенергію тариф Юрій Романенко підвищення тарифів ринок електроенергії нові тарифи електроенергія
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Хай пробують збити "Орєшнік": Путін викликав Захід на дуель - пригрозив ударом

"Хай пробують збити "Орєшнік": Путін викликав Захід на дуель - пригрозив ударом

15:01Україна
ЄС передасть Україні 18,1 млрд євро допомоги: Зеленський назвав терміни

ЄС передасть Україні 18,1 млрд євро допомоги: Зеленський назвав терміни

14:42Економіка
Зустріч з Трампом, погрози "Орешником" та дуель: Путін дав цинічну конференцію

Зустріч з Трампом, погрози "Орешником" та дуель: Путін дав цинічну конференцію

13:42Світ
Реклама

Популярне

Більше
Навіщо кидати фольгу в бачок унітазу: відповідь багатьох здивує

Навіщо кидати фольгу в бачок унітазу: відповідь багатьох здивує

Гості будуть у захваті від закуски: рецепт крабового рулету на Новий рік

Гості будуть у захваті від закуски: рецепт крабового рулету на Новий рік

Бельгія відклала передачу Україні літаків F-16: в Le Soir розкрили причини

Бельгія відклала передачу Україні літаків F-16: в Le Soir розкрили причини

Чи вимикатимуть світло в Україні 19 грудня: у ДТЕК розповіли, чого чекати

Чи вимикатимуть світло в Україні 19 грудня: у ДТЕК розповіли, чого чекати

Масштабний наліт ATACMS на авіабазу РФ: аналітик розповів, що могли уразити ЗСУ

Масштабний наліт ATACMS на авіабазу РФ: аналітик розповів, що могли уразити ЗСУ

Останні новини

15:43

Керує Венера й Сонце: ТОП-4 знаки зодіаку, яким завжди таланить по житті

15:29

Чим відрізняється масло з різним відсотком жирності: яке краще купувати

15:12

Що не так на картинці: лише найуважніші знайдуть помилку за 4 секунди

15:01

"Хай пробують збити "Орєшнік": Путін викликав Захід на дуель - пригрозив ударом

14:42

ЄС передасть Україні 18,1 млрд євро допомоги: Зеленський назвав терміни

Путінський режим приречений і довго не протягне, рахунок іде на рік, може, декілька – ЕйдманПутінський режим приречений і довго не протягне, рахунок іде на рік, може, декілька – Ейдман
14:42

Тариф на електроенергію значно зросте: експерт у сфері ЖКГ озвучив, на скільки

14:39

Чому джинси потрібно замочувати у оцті: результат здивує багатьох

14:33

Порошенко блокував трибуну, вимагаючи "Бойка геть!", а потім з командою його підтримав - експерт

14:20

"Батон": у мережі висміяли писклявого російського співака

Реклама
14:16

"Біль": раптово померла 18-річна зірка шоу "Україна має талант"

13:55

В НАБУ зволікають із підозрою Коболєву за отримання другої частини мільйонних премій

13:54

Водіям легко заплутатись: що означає дорожній знак з перекресленою лінією

13:42

Зустріч з Трампом, погрози "Орешником" та дуель: Путін дав цинічну конференцію

13:32

"Прийшли в цей світ": Глінська стала мамою двійнят і показала вагітність

13:29

Вдарить весняна температура: коли в Україні різко зміняться погодні умови

12:46

"Він хитрий": експерт пояснив, чи можливий ядерний удар - що задумав Лукашенко

12:46

Путін назвав війну в Україні "движухою": що заявив диктаторВідео

12:30

Як правильно доглядати цикламен у горщику: принесе успіх та щастя у дім

12:23

Чим прибрати чорну цвіль із силікону: дуже простий, але робочий спосібВідео

12:09

Загрожує термін: стало відомо, чи зможе сім'я Яніса Тімми довести провину Сєдокової

Реклама
11:56

"Свідомо зібралася й пішла": Ольга Атанасова вразила зізнанням про доньку

11:48

Оборону не прорвали: Сирський заявив про активізацію окупантів на фронті

11:41

"Для Путіна це ляпас": Ейдман сказав, на що здатна Росія у 2025 роціВідео

11:36

Як прибрати нагар із газових конфорок: легкий і дуже ефективний спосібВідео

11:20

Китайський гороскоп на завтра 20 грудня: Собакам - втрата контролю, Свиням - виснаження

11:04

У Парижі на смерть збили російську телеведучу

11:00

Єдиний на всю область: Генштаб підтвердив ураження цінного об'єкту в РФ

10:52

РФ хоче відкрити шлях на Херсон: окупанти штурмують острови в гирлі Дніпра - Forbes

10:34

Вбиті 100 і поранені близько 1000: армію КНДР "розносять" на Курщині - Reuters

10:15

"Найкраще – велика армія": Зеленський відповів на забаганку Путіна зменшити чисельність ЗСУ

10:08

Як відмити сковороду від старого жиру зовні: дуже хороший спосібВідео

09:48

"Діти залишаються з чоловіком": Камалія розповіла про долю її дітей

09:43

Внести Курщину в склад України: експерт озвучив цікавий варіант перемовин з РФ

09:19

Погода на Різдво в Україні: чи буде сніг і мороз

08:28

Британські війська можуть відправити в Україну: цілі назвав міністр Британії

08:19

"Хтось загине": батько колишнього чоловіка Сєдокової зробив заяву про співачку

08:19

Британія оголосила пакет військової допомоги Україні на $286 млн: що до нього увійде

08:10

Чому режим Путіна вразливий і що з ним буде?Погляд

07:40

"Море вибухів було": РФ атакували дрони, горить НПЗ у Ростовській області

07:02

Армія РФ окупувала Трудове і просунулася біля 8 населених пунктів - DeepState

Реклама
06:10

Одеса і лютий 2022: чому окупантам не вдалося увійти в місто?Погляд

05:46

Гороскоп Таро 2025 для Водоліїв: названо найвдаліші та найтурбулентніші місяціВідео

05:30

Ребус для тих, у кого чудова кмітливість: треба за 6 секунд знайти злодія

05:00

Яке сьогодні свято 19 грудня 2024 року: як відвадити бідність із дому

04:38

Гороскоп на завтра 20 грудня: Тельцям - раптовий прибуток, Ракам - велике везіння

04:00

Гості будуть у захваті від закуски: рецепт крабового рулету на Новий рікВідео

03:31

Треба знайти мишу за 8 секунд: впорається лише людина з "очима мисливця"

02:30

Як правильно паритися в сауні новачкові - що взяти з собою

01:47

Масштабний наліт ATACMS на авіабазу РФ: аналітик розповів, що могли уразити ЗСУ

01:00

Лев, пантера чи кульбаба: що ви бачите на картинці першим - тест на характер

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти