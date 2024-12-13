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Найбільший оператор фіксованого зв'язку підвищує тарифи: скільки доведеться платити

Руслана Заклінська
13 грудня 2024, 21:24
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Найбільший український оператор фіксованого зв’язку підвищує вартість своїх послуг з 1 січня 2025 року.
Найбільший оператор фіксованого зв'язку підвищує тарифи: скільки доведеться платити
Найбільший оператор фіксованого зв'язку піднімає ціни на послуги / Колаж: Главред, фото: Укртелеком, pixabay.com

Коротко:

  • "Укртелеком" підвищує тарифи з 1 січня 2025 року
  • Вартість тарифів на фіксований телефонний зв'язок і провідне радіо зросте

Найбільший оператор фіксованого зв’язку України "Укртелеком" підвищить тарифи на послуги. З 1 січня 2025 року зросте вартість фіксованого телефонного зв’язку та провідного радіо. Про це повідомила преслужба компанії.

Тариф пакет "Простий" подорожчає з 195 грн до 255 грн на місяць. Пакет "Простий мінімальний" коштуватиме 249 грн замість 195 грн.

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Для користувачів пакету "Домашній базовий" вартість зросте до 325 грн, що на 70 грн більше за попередню ціну (255 грн). Тариф "Домашній безлімітний" також здорожчає — клієнтам доведеться платити 329 грн замість 255 грн.

З нового року зросте також вартість провідного радіо. Українцям доведеться платити 189 грн на місяць замість145 грн.

Підвищення тарифів в Україні - останні новини

Нагадаємо, мобільний оператор "Київстар" анонсував підвищення тарифів у середньому на 25% із метою розширення послуг. Абоненти отримають більше хвилин на дзвінки, додаткові гігабайти інтернету та можливість підключати безлімітні сервіси.

Інтернет-послуги також можуть подорожчати на 10-15%. Українські провайдери будуть змушені перейти на загальну систему оподаткування, що призведе до додаткових витрат на адміністрування податків.

Як повідомляв Главред, в Україні після завершення опалювального сезону 2024-2025 можуть підвищити тарифи на електроенергію. Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко розповів, що уряд може знову спробувати підвищити тариф, як це відбулося влітку 2024 року.

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Що відомо про "Укртелеком"?

"Укртелеко́м" (ПФТС: UTLM, Українська біржа: UTLM) — українська телекомунікаційна компанія на ринку комплексних послуг, найбільший в країні оператор фіксованого зв'язку.

Компанія надає практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг — телефонний зв'язок; доступ до Інтернету; інтерактивне телебачення, пише Вікіпедія.

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