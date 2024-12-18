Ціни піднялись на 15-20%: в Україні дорожчають популярні фрукти

Україна імпортує апельсини і мандарини з Єгипту, Туреччини, Іспанії, Південної Африки та Греції.

https://glavred.net/economics/ceny-podnyalis-na-15-20-v-ukraine-dorozhayut-populyarnye-frukty-10623353.html Посилання скопійоване

Ціни на цитрусові / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні подорожчали апельсини та мандарини

Причина подорожчання цитрусових – клімат

Зростання цін на лимони стримує конкуренція

За рік в Україні значно подорожчали цитрусові. Тільки апельсини додали в ціні 15-20%. Про це заявив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в інтерв'ю "Українському радіо".

За його словами, апельсини вже коштують від 80 до 120 гривень за кілограм, діапазон цін мандарин становить від 90 до 120 гривень за кілограм, а клементини - 50-60 гривень.

відео дня

"Україна імпортує апельсини і мандарини з Єгипту, Туреччини, Іспанії, Південної Африки та Греції. Ці п'ять країн є основою імпорту цього продукту", - зазначив експерт.

Він додав, що однією з причин подорожчання цитрусових є клімат.

"У Єгипті ситуація більш-менш нормальна. Кліматичні зміни не сильно впливають на їхній збір урожаю. Але, наприклад, в Аргентині експорт цитрусових досяг найнижчого показника за 10 років. Це сталося під впливом різноманітних чинників, і економічних, і кліматичних. Протягом цього століття Аргентина зазнала скорочення експорту фруктів, втративши 50% ринку. Морози на півдні країни значно скоротили й пропозиції лимонів. Це вплинуло і на потужності та пропозиції на світовому ринку. 12% імпорту лимонів - аргентинські. З Аргентини ми в основному імпортуємо лимони", - розповів Гопка.

Експерт також підкреслив, що зростання цін на лимони стримує конкуренція між основними експортерами, тому вони навряд чи дорожчатимуть.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні відзначається незначне зниження роздрібних цін на свинину. Зокрема, здешевшали охолоджені напівфабрикати зі свининою на полицях національних торгівельних мереж.

Водночас, в умовах збільшення попиту фермери продовжують підвищувати відпускні ціни на картоплю. Вона в середньому на 22% дорожча, ніж тижнем раніше.

Крім того, в Україні знову зростають ціни на вітчизняний сир. Більша частина виробників у грудні планують збільшити ціну на сири відразу на 10%.

Читайте також:

Хто такий Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред