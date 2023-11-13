Чи варто бігти за доларами в обмінники: що буде з курсом в кінці осені

Протягом поточного робочого тижня (13-17 листопада) в Україні не очікується різких стрибків курсу готівкового долара, кажуть експерти

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Згідно з прогнозом, вартість американської валюти в банках України буде знаходиться на поточному рівні 37,2 - 38 грн / УНІАН

Протягом поточного робочого тижня (13-17 листопада 2023 року) в Україні не очікується різких стрибків курсу готівкового долара. Про це повідомляє портал "Мінфін"з посиланням на прогноз експертів.

Втім, як і падіння - відповідно, скупити валюту зараз і незабаром її вигідно продати, не вийде. Згідно з прогнозом, вартість валюти в банках буде знаходиться на поточному рівні 37,2-38 грн (а в пунктах обміну валют – 37,3-37,95 грн).

Там відзначають ‒ спред (різниця між кращими цінами заявок на продаж і на покупку в один і той же момент часу) при купівлі/продажу долара в більшості обмінників і касах банків буде перебувати в межах від 20 до 35 копійок.

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"Тренд за курсом долара на міжбанківських торгах буде знову повністю керованим цінниками і обсягами інтервенцій Нацбанку. Дефіцит пропозиції валюти збережеться і буде перекриватися розпродажем резервів", – йдеться в повідомленні.

При цьому експерт по в цілому, середина листопада в Україні на валютному ринку пройде "активно і знову під диктовку Нацбанку". А ось особливих сюрпризів за курсом долара на валютному ринку не буде.

"Судячи з останніх дій НБУ, "гру на пониження" за рахунок "заливання" ринку "дешевим" доларом Нацбанк припинив. Нас чекає період корекції курсу долара в межах досить вузького коридору, що формується, за фактом, тільки цінниками інтервенцій самого НБУ", – підсумували автори матеріалу.

Яким буде курс валют

Незважаючи на зниження курсу долара протягом останнього місяця, ймовірне його подальше зростання. Визначальними факторами будуть попит і пропозиція, які будуть формувати ринкову ситуацію в наступні 1-2 місяці.

Крім цього, Міністерство фінансів України прогнозує коливання курсу долара до кінця наступного року в межах від 36,6 гривень до 40-41 гривень за один долар. Аналітики розглядають три основні сценарії динаміки національної валюти до кінця 2024 року. Прогнозуючи найбільш ймовірний варіант розвитку подій, експерти вказують на можливість помірної девальвації національної валюти. Це означає, що вартість гривні в порівнянні з іншими валютами може трошки зменшитися, але цей процес буде в межах прийнятного діапазону.

Нагадавши, Міністерство фінансів спрогнозувало різке зростання курсу валют. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, уряд передбачає, що курс долара до гривні в 2024 році може досягти рівня 41,4 гривень за долар.

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