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Курс долара та євро зростає: скільки коштує валюта в обмінниках

Руслана Заклінська
10 листопада 2023, 13:05оновлено 10 листопада, 14:10
Курс валют в обмінних пунктах України дещо піднявся.
Курс долара та євро зростає: скільки коштує валюта в обмінниках
Скільки коштує долар та євро в обмінниках / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив свій ріст наприкінці тижня. Середній курс долара піднявся на 5 копійок і склав 37,25 гривень, тоді як курс євро також відзначився зростанням на 2 копійки, порівняно з 9 листопада, і становить 37,72 гривень, за даними Мінфіну на 10 листопада.

Курс долара та євро зростає: скільки коштує валюта в обмінниках
Курс валют в Україні / Фото: minfin.com.ua

У валютних обмінниках долар продається в середньому за 37,20 гривень, євро – за 39,65 гривень. На міжбанку курс також піднявся на 3 копійки, коливаючись в межах 36,08-36,10 гривень (купівля-продаж).

Офіційний курс валют

Національний банк України знизив офіційний курс валют. Він встановив курс долара на рівні 36,036 гривень (-0,0047 грн), а євро – 38,5225 гривень (+0,0707 грн).

відео дня
Курс долара та євро зростає: скільки коштує валюта в обмінниках
Динаміка офіційного курсу / Фото: bank.gov.ua
Курс долара та євро зростає: скільки коштує валюта в обмінниках
Курс гривні до іноземних валют / Фото: bank.gov.ua

Яким буде курс валют

Незважаючи на зниження курсу долара протягом останнього місяця, ймовірне його подальше зростання. Визначальними факторами будуть попит та пропозиція, що формуватимуть ринкову ситуацію в наступні 1-2 місяці.

Крім цього, Міністерство фінансів України прогнозує коливання курсу долара до кінця наступного року в межах від 36,6 гривень до 40-41 гривень за один долар. Аналітики розглядають три основних сценарії динаміки національної валюти до кінця 2024 року. Прогнозуючи найімовірніший варіант розвитку подій, експерти вказують на можливість помірної девальвації національної валюти. Це означає, що вартість гривні в порівнянні з іншими валютами може трошки зменшитися, але цей процес буде у межах прийнятного діапазону.

Нагадаємо, Міністерство фінансів спрогнозувало різке зростання курсу валют. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, уряд передбачає, що курс долара до гривні у 2024 році може досягти рівня 41,4 гривень за долар.

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