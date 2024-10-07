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Вартість зросла вдвічі: в Україні злетіли ціни на популярний овоч

Анна Косик
7 жовтня 2024, 11:21
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Лише з початку тижня популярний овоч подорожчав на 20%, після того, як виробники вирішили переглянути ціни.
Продукты, копейки
Стрімке подорожчання буряка може бути тимчасовим / Колаж: Главред, фото: pixabay

Ціна на буряк в Україні з початку жовтня почала стрімко зростати. Як повідомляють аналітики EastFruit, станом на 4 жовтня відвантаження цього овоча ведеться по 10-14 гривень за кілограм, хоча 7 днів до цього ціновий діапазон був у межах 8-12 гривень за кілограм.

Подорожчання відбулося через те, що більшість домогосподарств ставлять продаж буряків на паузу. Вони хочуть, щоб цінова ситуація на ринку покращилась, тому відправляють овоч на зберігання.

Через це кількість пропозицій на ринку почала скорочуватись, а ті, хто мають надлишки буряка, розпродають овоч за вищою ціною.

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Аналітики додали, що у порівнянні з попереднім роком, ціни на буряк в Україну в середньому вже вдвічі вищі. Однак стрімке зростання вартості овоча сьогодні може бути тимчасовим явищем і згодом ціни на нього можуть піти на спад.

Проєкт EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Зростання цін в Україні - останні новини

Нагадаємо, що в Україні овочі зросли в ціні за рік на 36%, хліб на 12%, а м’ясо практично не зросло в ціні. Тому найближчим часом вони можуть зрости, але незначно. Стрімке подорожчання м'яса стримуватиме недостатня купівельна спроможність населення.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році ціни на цигарки можуть зрости щонайменше на 17% залежно від майбутнього курсу національної валюти. Усе — через перехід у визначенні ставок акцизу з гривні у євро.

Напередодні стало відомо, що з початку жовтня вартість хліба підвищиться на 5−10%. Надалі ціни знову можуть переглянути, адже зберігається ризик подальшого подорожчання борошна, палива та інших складових собівартості хліба.

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