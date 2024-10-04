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Ціни побили семирічний рекорд: в Україні стрімко злетіла вартість популярного фрукта

Руслана Заклінська
4 жовтня 2024, 21:09
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Популярний фрукт на українському ринку продають на 36% дорожче, ніж на початку жовтня 2023 року, розповіли аналітики EastFruit.
Ціни побили семирічний рекорд: в Україні стрімко злетіла вартість популярного фрукта
В Україні зросла вартість популярного фрукта / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

В Україні на 23% зросли ціни на яблука, порівняно з кінцем минулого тижня. Підвищення вартості фрукта пов’язано з сезонним скороченням пропозиції осінніх сортів яблук, які зазвичай дешевші за зимові. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Українські садівники продають яблука за ціною від 15 до 22 грн за кілограм, залежно від сорту, якості та обсягу партії. Ціни на гуртовому ринку досягли найвищого рівня за останні сім років.

Основною причиною підвищення цін учасники ринку називають скорочення пропозиції осінніх сортів яблук, попит на які зазвичай не такий високий. Окрім цього, сезонне зменшення асортименту фруктів і ягід від місцевих виробників активізувало попит на яблука, що підтримує ціни на цей фрукт.

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Водночас зі зниженням температури більшість садівників вирішили закласти основну частину врожаю на зберігання. Це значно скоротило обсяги яблук, що вільно реалізуються на ринку, і додатково вплинуло на підвищення відпускних цін.

Як зазначили аналітики, наразі яблука в Україні продають у середньому на 36% дорожче, ніж на початку жовтня 2023 року. При цьому, Україна, порівняно з іншими країнами регіону, все ще пропонує найдоступніші ціни на ці фрукти.

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EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, ціни на м’ясо можуть дещо зрости найближчим часом через подорожчання зернових, що впливає на вартість кормів, зазначив економіст Олег Пендзин. Однак стрімке зростання цін стримується низькою купівельною спроможністю населення.

Також перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко повідомив, що ціни на хліб зростуть на 5-10% з початку жовтня через угоди з ритейлом про перегляд цін. Причинами є подорожчання борошна, палива та вивезення продовольчої пшениці, яке може вплинути на внутрішній ринок.

Як повідомляв Главред, в Україні значно подорожчали деякі овочі та фрукти. Найбільше зросли ціни на лохину (до 200-300 грн/кг), груші (до 25-50 грн/кг), броколі (до 70-90 грн/кг) та солодкий перець (до 45-65 грн/кг).

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