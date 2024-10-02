Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

В Україні зростуть ціни на низку продуктів: що може здорожчати найбільше

Марія Николишин
2 жовтня 2024, 15:20
67
Зокрема, найближчим часом можуть зрости ціни на м'ясо.
В Україні зростуть ціни на низку продуктів: що може здорожчати найбільше
Ціни на м'ясо / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ціни на м’ясо найближчим часом можуть зрости, але незначно. Стрімке подорожчання стримуватиме недостатня купівельна спроможність населення. Про це розповів економіст Олег Пендзин в ефірі "Суспільне Новини".

"Якщо взяти дані Держстату, за рік ціна на м’ясо не зросла… Однозначно треба очікувати, що найближчим часом трохи зросте в ціні, тому що м’ясо птиці, як і інші м’ясні продукти, напряму залежать від вартості кормової бази. А ми бачимо, що сьогодні ціна на зернові іде вгору, і однозначно ми будемо спостерігати зростання ціни на м’ясо", - сказав він.

Економіст також звернув увагу на нюанс, який стосується не лише ціни на м’ясо, а і молочної продукції, яєць.

відео дня

"Проблема полягає в тому, що все це зростання цін достатньо серйозно стримується купівельною спроможністю населення. Ми чітко розуміємо, що люди не багатшають, що на наступний рік заморожуються соціальні стандарти, що в нас реальні доходи населення не ростуть так, як би нам хотілося", - говорить Пендзин.

Також, за його словами, є спостереження – чим заможніші люди, тим більше вони споживають м’яса і фруктів, чим бідніші – тим більше хліба і картоплі.

"І якщо ми уважно подивимося, то у нас овочі зросли в ціні за рік на 36%, хліб на 12%, а м’ясо практично не зросло в ціні, воно практично на рівні ціни 2023 року. Тобто якраз ці індикатори показують, наскільки ми підпадаємо під це спостереження. І, на жаль, ця ситуація буде продовжуватися, ми напевно побачимо до кінця цього року зростання цін на овочі, в першу чергу, борщовий набір, на хлібобулочні вироби", - прогнозує експерт.

Крім того, Пендзин наголосив, що в українській культурі споживання м’яса понад 50% займає курятина, в той час, коли у європейців до 60% споживання займає яловичина, що також говорить про реальні доходи населення.

"Власне, очікування зростання цін на курятину невелике, попри те, що буде дорожчати кормова база і буде однозначно зростати вартість складових, просто це буде стримуватися реальними доходами населення. Водночас ті ж видатки на овочі будуть рости однозначно, як і на хліб", - підсумував економіст.

Хто такий Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, із початку жовтня вартість хліба підвищиться на 5−10%. Це пов'язано з тим, що зберігається ризик подальшого подорожчання борошна, палива та інших складових собівартості хліба.

Також в Україні значно подорожчали певні овочі та фрукти. Найбільше зросли ціни на лохину, груші, броколі, солодкий та гострий перець.

Крім того, на українських фермерів очікує поганий врожай цибулі через аномальну спеку. У зв’язку із цим, вартість овоча залежно від якості сягатиме 20-30 гривень за кілограм. Враховуючи нинішні ціни, зростання становитиме близько двох разів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти новини України
Реклама

Головне за день

Більше
Чого хоче досягти РФ до холодів: експерт розкрив план Путіна

Чого хоче досягти РФ до холодів: експерт розкрив план Путіна

16:20Україна
"Довіра продовжує зміцнюватись": Сі Цзіньпін дав "обіцянку" Путіну

"Довіра продовжує зміцнюватись": Сі Цзіньпін дав "обіцянку" Путіну

16:18Світ
У Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Ломейка: колаборанта ліквідовано - ГУР

У Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Ломейка: колаборанта ліквідовано - ГУР

16:10Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українську артистку зі скандалом вигнали з фестивалю в Італії через прапор

Українську артистку зі скандалом вигнали з фестивалю в Італії через прапор

Україну накриває сильне похолодання: названо регіони, де будуть заморозки

Україну накриває сильне похолодання: названо регіони, де будуть заморозки

Водіям на замітку: що означає дорожній знак із двома молотками

Водіям на замітку: що означає дорожній знак із двома молотками

Тест на тип характеру: хто ви насправді - начальник чи виконавець

Тест на тип характеру: хто ви насправді - начальник чи виконавець

Як засолити червону рибу: швидкий рецепт від відомого шеф-кухаря

Як засолити червону рибу: швидкий рецепт від відомого шеф-кухаря

Останні новини

16:20

Чого хоче досягти РФ до холодів: експерт розкрив план Путіна

16:18

"Довіра продовжує зміцнюватись": Сі Цзіньпін дав "обіцянку" Путіну

16:10

У Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Ломейка: колаборанта ліквідовано - ГУР

15:54

Від одягу до солі та віника: які речі в жодному випадку не можна давати в борг

15:50

Війська РФ готуються до штурму: в Силах оборони попередили про плани ворога

Україні загрожує блекаут на 3-5 днів у разі відключення бодай однієї АЕС - ХарченкоУкраїні загрожує блекаут на 3-5 днів у разі відключення бодай однієї АЕС - Харченко
15:47

Леонтьєв, Metallica і Сєдокова: у РФ створили новий стоп-список заборонених зірок

15:42

Частину областей заливатимуть сильні дощі: де в Україні різко погіршиться погода

15:35

Тільки геній зможе знайти свічку всього за 7 секунд: складна загадка на уважність

15:20

В Україні зростуть ціни на низку продуктів: що може здорожчати найбільше

Реклама
15:16

Людям це не під силу: які 6 звуків можуть чути тільки собакиВідео

15:10

Проросійського блогера-провокатора Стахіва з пʼятого разу відправили у СІЗО

14:40

Із чого насправді виготовляють жувальну гумку: люди здивовані відповіддю

14:38

У життя прийдуть 40 бід: що категорично не можна робити 3 жовтня

14:37

Курська операція не остання: генерал прогнозує нові прориви ЗСУ на територію РФ

14:05

Зменшиться в рази: якою буде чисельність населення України в 2051 році - прогноз

14:03

Зруйнована низка критичних об'єктів: РФ масовано вдарила по Сумщині "Шахедами"Фото

13:43

У Кремлі відреагували на чутки про готовність Шольца зателефонувати Путіну

13:36

Помер зірка "Міцного горішка"

13:27

Чи можна зберігати фотографії померлих: відповідь здивує

13:25

Багато хто рахував неправильно: яка ідеальна вага жінки, таблиця

Реклама
13:03

Беремо звичайний фарш і готуємо шедевр: оригінальні котлети з сюрпризом - рецептВідео

12:53

Офіційно: Сили оборони України вийшли з Вугледара - ОСУВ "Хортиця"

12:50

Як приготувати ідеальний рис: рецепт від азіатських бабусь

12:46

Існує лише один варіант: Ердоган розповів, як закінчити війну в Україні

12:46

Скляна цегла, мармур та монохромна палітра: кращі рішення в дизайні інтер’єру від порадників реаліті-шоу "Найкраща оселя"Відео новини компанії

12:24

Під загрозою ще одне місто: OSINT-аналітик назвав мету РФ у разі падіння Вугледара

12:17

Польське головування в ЄС буде присвячене шантажу України - ексглава МЗС Польщі

12:01

Копія співачки: колишній чоловік Алсу закрутив роман із 20-річною багатійкою

11:40

Необхідно обрізати плетисті троянди: садівник розкрив секрет пишного цвітіння

11:26

ЗСУ підтягують резерви, йдуть бої: що відомо про ситуацію у Вугледарі - генерал

11:15

Коли буде бабине літо 2024: синоптик сказала, чи чекати потепління у жовтні

11:11

Армія РФ хоче оточити українське угруповання на одному із напрямків – генерал-лейтенант

11:01

Дрони і далекобійна зброя: у 2025 році Україна збільшить власне виробництво

10:57

Китайський гороскоп на завтра 3 жовтня: Зміям - жахлива ситуація, Мавпам - занепокоєння

10:52

Сталось вперше: в ЗСУ заявили про рекордний розгром військ РФ - що відомо

10:49

У Підмосков'ї знайшли мертвого "ексміністра ЛНР": у Мережі дізналися подробиці

10:30

Алла Пугачова і Максим Галкін терміново покинули Ізраїль - де вони зараз

10:12

Місячне затемнення у жовтні: Рибам - гроші, Овнам - розлучення, Ракам - переїздВідео

10:11

На місці удару - пожежа, є поранені: РФ атакувала портову інфраструктуру на ОдещиніФото

09:49

ЗСУ тримають оборону Вугледару, стратегічна перемога ворога неможлива - Сазонов

Реклама
09:34

Собакам може не подобатись коли їх гладять: кінолог назвала 6 несподіваних ознакВідео

09:22

Гороскоп на завтра 3 жовтня: Дівам - шокуючий день, Тельцям - надзвичайна удача

09:09

У Меган Маркл стався зрив - що сталося

09:08

"Абсолютно точно": в Пентагоні назвали ціль ракетного удару Ірану по Ізраїлю

08:55

Церковне свято 3 жовтня: що заборонено робити у день святого Діонісія

08:46

Іран почав те, що не зможе закінчитиПогляд

08:25

Контратака закінчилась катастрофою: нові деталі розгрому росіян у Вовчанську - ЗМІ

08:01

"Ти для мене - труп живий": Рибчинський остаточно "закопав" зрадницю Повалій

08:00

Захоплення Вугледара Росією: більша частина підрозділів ЗСУ змогла вийти з міста - ISW

07:05

Знайти 3 відмінності між малюнками зможе лише найуважніший: надзвичайно складна загадка

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти