В Україні зростуть ціни на низку продуктів: що може здорожчати найбільше

Зокрема, найближчим часом можуть зрости ціни на м'ясо.

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Ціни на м'ясо / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ціни на м’ясо найближчим часом можуть зрости, але незначно. Стрімке подорожчання стримуватиме недостатня купівельна спроможність населення. Про це розповів економіст Олег Пендзин в ефірі "Суспільне Новини".

"Якщо взяти дані Держстату, за рік ціна на м’ясо не зросла… Однозначно треба очікувати, що найближчим часом трохи зросте в ціні, тому що м’ясо птиці, як і інші м’ясні продукти, напряму залежать від вартості кормової бази. А ми бачимо, що сьогодні ціна на зернові іде вгору, і однозначно ми будемо спостерігати зростання ціни на м’ясо", - сказав він.

Економіст також звернув увагу на нюанс, який стосується не лише ціни на м’ясо, а і молочної продукції, яєць.

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"Проблема полягає в тому, що все це зростання цін достатньо серйозно стримується купівельною спроможністю населення. Ми чітко розуміємо, що люди не багатшають, що на наступний рік заморожуються соціальні стандарти, що в нас реальні доходи населення не ростуть так, як би нам хотілося", - говорить Пендзин.

Також, за його словами, є спостереження – чим заможніші люди, тим більше вони споживають м’яса і фруктів, чим бідніші – тим більше хліба і картоплі.

"І якщо ми уважно подивимося, то у нас овочі зросли в ціні за рік на 36%, хліб на 12%, а м’ясо практично не зросло в ціні, воно практично на рівні ціни 2023 року. Тобто якраз ці індикатори показують, наскільки ми підпадаємо під це спостереження. І, на жаль, ця ситуація буде продовжуватися, ми напевно побачимо до кінця цього року зростання цін на овочі, в першу чергу, борщовий набір, на хлібобулочні вироби", - прогнозує експерт.

Крім того, Пендзин наголосив, що в українській культурі споживання м’яса понад 50% займає курятина, в той час, коли у європейців до 60% споживання займає яловичина, що також говорить про реальні доходи населення.

"Власне, очікування зростання цін на курятину невелике, попри те, що буде дорожчати кормова база і буде однозначно зростати вартість складових, просто це буде стримуватися реальними доходами населення. Водночас ті ж видатки на овочі будуть рости однозначно, як і на хліб", - підсумував економіст.

Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, із початку жовтня вартість хліба підвищиться на 5−10%. Це пов'язано з тим, що зберігається ризик подальшого подорожчання борошна, палива та інших складових собівартості хліба.

Також в Україні значно подорожчали певні овочі та фрукти. Найбільше зросли ціни на лохину, груші, броколі, солодкий та гострий перець.

Крім того, на українських фермерів очікує поганий врожай цибулі через аномальну спеку. У зв’язку із цим, вартість овоча залежно від якості сягатиме 20-30 гривень за кілограм. Враховуючи нинішні ціни, зростання становитиме близько двох разів.

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