Ціни на цигарки суттєво зміняться: подробиці

Цигарки можуть суттєво здорожчати, зокрема, через коливання курсу гривні.

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На що зростуть ціни у 2025-му - деталі / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

У 2025 році ціни на цигарки можуть зрости щонайменше на 17% залежно від майбутнього курсу національної валюти. Усе — через перехід у визначенні ставок акцизу з гривні у євро. Це передбачає законопроєкт №12000 про "Закон про Державний бюджет України на 2025 рік".

Акциз на цигарки розраховуватиметься у євро вже з 1 жовтня 2024 року. Це зробить його менш вразливим до інфляції, але залежнішим від стрибків курсу гривні.

На сьогодні акциз на цигарки становить близько 60 євро за 1000 штук, з 1 січня — 70 євро.

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Отже, з 1 січня 2025 року акциз на цигарки збільшать на 23%, потім щороку аж до 2028-го додаватимуть по 5% ставки. Це призведе до здорожчання цигарок з 2025 року щонайменше на 17%.

Ціни на цигарки - дані Держстату

З початку 2024 року цигарки з фільтром подорожчали у середньому до 76,6 гривень, а цигарки з фільтром преміум-класу — до 100,14 гривень, вказують у Держстаті.

Експерти очікують, що у 2025 році сигарети коштуватимуть у середньому 127,4 гривень за пачку, у 2026-му — 142,1 гривень, у 2027-му — 155,8 гривень, а у 2028-му — 173,6 гривень за пачку.

Що таке Держкомстат? Державний комітет статистики України (Держкомстат) є центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України. Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Уже з початку жовтня в Україні будуть започатковані певні нововведення. Зокрема, йдеться про підвищення податків. Главред повідомляє, що через вимогу до провайдерів перейти на загальну систему оподаткування, ризикують серйозно подорожчати послуги інтернет-зв'язку. Провайдери, не секрет, що в більшості випадків працюють як ФОПи.

Водночас в Україні знижуються ціни на тепличні огірки. Причиною здешевлення стало суттєве збільшення пропозиції тепличних огірків, тоді як попит з боку покупців продовжував поступово знижуватися.

Хоча раніше у Міністерстві аграрної політики та продовольства розповіли, що низьких цін на овочі цього року очікувати вже не варто.

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