Вартість бензину різко злетіла: в Україні повернуть держрегулювання цін

Ціни на бензин / УНІАН

В Україні утворилася справжня паливна криза. Після різкого підняття ціни на паливо влада назад збирається повернути держрегулювання цін на бензин і дизпаливо.

Як повідомив заступника міністра економіки Денис Кудін під час круглого столу Energy Club, його введуть знову, коли дефіцит палива на українському ринку зникне.

"Ми скасували цінове регулювання тимчасово. Ціна зросла - до рівня дрібної групи. Власне, ми так і прогнозували. Але це не означає, що уряд дозволить займатися мародерством", - сказав Кудін, повідомивши про перевірки окремих підприємств, які продавали бензин за необґрунтовано високими цінами.

За словами Кудіна, держрегулювання повернуть в тому чи іншому вигляді, коли дефіцит палива на українському ринку зникне.

"Лад постачання, час від контрактування до вивезення в Україну може бути до 30 днів. Є приклади, коли великі оператори ввезли пальне в Констанцу (порт в Румунії - прим. ред.) ще місяць тому, і досі не весь цей обсяг в'їхав в Україну", - сказав він.

Саме з цієї причини, як пояснює Кудін, як тільки ситуація нормалізується, цінове регулювання на ринок повернеться.

Ціни на бензин в Україні

Так, бензин А-95+ найдешевше можна купити на АЗС UPG - 49,00 грн./ л .

Бензин А-92 є тільки у деяких операторів АЗС. На заправках Катрал цей вид палива коштує 43,00 грн./ л., на БРСМ-Нафта - 47,99. Укрнафта і Авіас пропонують 92-й по 49,00 грн./ л, А ОККО - по 50,00 грн./ л .

Вартість дизпаливо варіює від 54,99 грн./л на БРСМ-Нафта і 55,00 грн./ л на АЗС Укрнафта та Авіас, до 58,00 грн./л - на Укргазвидобування і KLO.

Найдешевше автогаз можна купити на UPG-34,00 грн./л .

Регулювання цін на паливо

Уряд України на період дії карантину ввів держрегулювання цін на АЗС, встановивши граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни реалізації палива. Останні значення: бензин - не вище 6,5 грн/літр, дизельне паливо – не більше 7 грн / літр.

Кабмін також дозволив АЗС без обмежень встановлювати ціну на" брендове преміальне " паливо за умови, що вони також продають пальне за регульованими державою цінами. В іншому випадку роздрібні ціни "брендового" палива не повинні перевищувати регульовані державою ціни більше ніж на 5%.

З середини березня Верховна Рада обнулила акциз на нафтопродукти і знизила ставки ПДВ до 7% з 20%.

Оприлюднення Міністерством середніх цін літра ДП і бензину відбувається тричі на місяць.

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