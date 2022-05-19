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Польща передасть Україні 250 тисяч тонн бензину: коли почнуться поставки

19 травня 2022, 11:35

До того в Мінекономіки повідомляли, що в травні 2022 року Україна повинна отримати 350 тисяч тонн палива за абсолютно новими логістичними маршрутами.

бензин
Польща передасть Україні 250 тисяч тонн бензину / колаж фото pixabay

Польща поставить зі своїх запасів 25 тисяч тонн бензину Україні-для того, щоб допомогти з дефіцитом палива на ринку. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр і міністр економіки Юлія Свириденко під час свого виступу в Польщі, передає "Польське радіо".

Свириденко підкреслила, що Україна почне отримувати паливо з Польщі вже з початку наступного тижня.

За її словами, до війни 97% палива Україна закуповувала в Росії і Білорусі, але через російську військову агресію тепер дані напрямки закриті.

Крім того, країна-агресор, Росія, знищила Кременчуцький нафтопереробний завод в Україні. І це призвело до дефіциту палива на українському ринку.

До того в Мінекономіки повідомляли, що в травні 2022 року Україна повинна отримати 350 тисяч тонн палива за абсолютно новими логістичними маршрутами ‒ зокрема, в тому числі і з Угорщини.

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Нагадаємо, раніше Кабмін України вводив держрегулювання цін на АЗС, встановивши граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни реалізації палива.

Кабмін також дозволяв АЗС без обмежень встановлювати ціну на" брендове преміальне " паливо за умови, що вони також продають пальне за регульованими державою цінами. В іншому випадку роздрібні ціни "брендового" палива не повинні перевищувати регульовані державою ціни більше ніж на 5%.

З середини березня Верховна Рада обнулила акциз на нафтопродукти і знизила ставки ПДВ до 7% з 20%.

Оприлюднення Міністерством середніх цін літра ДП і бензину відбувається тричі на місяць.

Однак, 17 травня уряд призупинило державне регулювання цін на паливо.

"За результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу була прийнята Домовленість, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом", - заявила віце-прем'єр Юлія Свириденко.

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Автор: Єгор Бунін
ціна бензина новини України війна Росії та України
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