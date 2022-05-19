Польща передасть Україні 250 тисяч тонн бензину: коли почнуться поставки

Польща передасть Україні 250 тисяч тонн бензину / колаж фото pixabay

Польща поставить зі своїх запасів 25 тисяч тонн бензину Україні-для того, щоб допомогти з дефіцитом палива на ринку. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр і міністр економіки Юлія Свириденко під час свого виступу в Польщі, передає "Польське радіо".

Свириденко підкреслила, що Україна почне отримувати паливо з Польщі вже з початку наступного тижня.

За її словами, до війни 97% палива Україна закуповувала в Росії і Білорусі, але через російську військову агресію тепер дані напрямки закриті.

Крім того, країна-агресор, Росія, знищила Кременчуцький нафтопереробний завод в Україні. І це призвело до дефіциту палива на українському ринку.

До того в Мінекономіки повідомляли, що в травні 2022 року Україна повинна отримати 350 тисяч тонн палива за абсолютно новими логістичними маршрутами ‒ зокрема, в тому числі і з Угорщини.

читайте такожПаливна криза: у Кабміні назвали нову ціну на бензин і дизель

Нагадаємо, раніше Кабмін України вводив держрегулювання цін на АЗС, встановивши граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни реалізації палива.

Кабмін також дозволяв АЗС без обмежень встановлювати ціну на" брендове преміальне " паливо за умови, що вони також продають пальне за регульованими державою цінами. В іншому випадку роздрібні ціни "брендового" палива не повинні перевищувати регульовані державою ціни більше ніж на 5%.

З середини березня Верховна Рада обнулила акциз на нафтопродукти і знизила ставки ПДВ до 7% з 20%.

Оприлюднення Міністерством середніх цін літра ДП і бензину відбувається тричі на місяць.

Однак, 17 травня уряд призупинило державне регулювання цін на паливо.

"За результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу була прийнята Домовленість, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом", - заявила віце-прем'єр Юлія Свириденко.

Інші новини: