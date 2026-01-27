Стане легше платити: експерт оцінила, коли зарядка електрокарів подешевшає

Власники електромобілів зможуть заряджати свої авто за зниженими цінами.

https://glavred.net/economics/stanet-legche-platit-ekspert-ocenila-kogda-zaryadka-elektrokarov-podesheveet-10735772.html Посилання скопійоване

Коли в Україні подешевшає зарядка електромобілів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомила Китіна:

Для електромобілістів заряджання в Україні подешевшає

Попри нерентабельність кількість зарядних станцій в Україні не зменшиться

В Україні до 31 березня 2026 року діятиме новий тариф для електроенергії, який передбачає зниження цін за рахунок операторів зарядних мереж, які свідомо зменшують власну маржу.

Як пояснила в інтерв'ю Главреду експерт із залучення та супроводження інвестицій в автомобільній індустрії Марина Китіна, коли платформа не братиме відсоток з оператора, вона сама не зароблятиме, натомість для електромобілістів заряджання стане дешевшим.

відео дня

"Тобто держава не змінює тарифу, змінюється лише поведінка окремого бізнесу, який тимчасово жертвує розвитком, маркетингом та масштабуванням, щоб споживачеві було не так боляче платити", - пояснила вона.

Чи може в Україні зменшитись кількість зарядних станцій

Китіна зауважила, що демонтаж зарядних станцій також потребує вкладень грошей, тому ніхто цього робити зараз не буде.

"Якщо бізнес стане тимчасово нерентабельним, станції просто відключать і чекатимуть найкращих умов, а не демонтуватимуть. Одна DC-станція зараз коштує близько 35 тисяч доларів, а підключення до мережі – від мільйона гривень та більше. Ніхто не вкладатиме ці гроші двічі. Тому сценарій масового демонтажу я взагалі не розглядаю навіть у кризовому варіанті", - додала вона.

Тому, скоріш за все, навесні, коли ціни трохи знизяться, ситуація заспокоїться. Власники електромобілів адаптуються до ситуації.

Що буде з новими податками на електромобілі в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами глави Інституту досліджень авторинку Станіслава Бучацького, з 1 січня 2026 року в Україні повернули ПДВ на електрокари, але мова не йде про повернення повного оподаткування електромобілів.

Експерт зауважив, що жодних нових змін до законодавства не вносили: просто термін дії норми, який був передбачений раніше, закінчився. Відповідно, з 1 січня автоматично починає донараховуватися податок на додану вартість.

Останні новини економіки

Нагадаємо, Главред писав, що 26 січня курс гривні до євро оновив рекорд в Україні. В українських банках європейську валюту в середньому продавали по 51,4050 грн. Водночас курс Нацбанку становив 50,6539 грн/€.

Раніше стало відомо, що за даними аналітиків, на внутрішньому ринку України підвищуються ціни на моркву через загальне скорочення пропозиції коренеплодів місцевих виробників.

Напередодні НБУ встановив курс долара США на 27 січня на рівні 43,13 грн/дол., що трохи нижче, ніж у понеділок, 26 січня (43,14 грн/дол.). Таким чином, гривня зміцнилася приблизно на 1 копійку.

Інші новини:

Про персону: Марина Китіна Марина Китіна - експерт із залучення та супроводження інвестицій в автомобільній індустрії UkraineInvest. Колишня радниця міністра інфраструктури України та екс-співробітниця Офісу підтримки реформ при Міністерстві Інфраструктури України. Засновниця агенції GreenMobility Media, має власний ютуб-канал присвячений оглядам електричних авто. Аналізує статистику електромобілів, займається популяризацією їх використання, розповідає про мотивацію українців переходити на електротранспорт та розвиває відповідні спільноти.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред