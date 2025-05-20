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Скільки має коштувати кіловат: Попенко сказав, чи збиткові тарифи насправді

Анна Ярославська
20 травня 2025, 02:13
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Чинний тариф на електроенергію повністю покриває всі необхідні витрати енергетичних компаній.
Світло, електрика, гроші
Чи зростуть тарифи на світло - прогноз експерта / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки насправді повинен коштувати кіловат
  • Чи будуть підвищувати тарифи на світло в Україні

Підвищення тарифів на світло в Україні не має економічного обґрунтування, оскільки платежі населення повністю покривають усі витрати державних компаній. Утім, не виключено, що тариф на електроенергію все ж таки піднімуть.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко заявив, що чинний тариф на електроенергію для населення в розмірі 4,32 грн за кВтг повністю покриває всі необхідні витрати енергетичних компаній.

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Він пояснив, що нинішня вартість електроенергії складається з кількох компонентів і всі вони вже враховані в тарифі:

  • генерація - 1,70 грн (без ПДВ);
  • послуги Укренерго - 0,68 грн;
  • послуги обленерго - у середньому 1,70 грн.

Загалом, ця сума покривається нинішніми платежами населення.

"Давайте одразу скажемо, що нинішня вартість електроенергії, яку ми платимо як населення, повністю покриває всі витрати. Немає жодних підстав підвищувати тарифи на електроенергію", - заявив Попенко.

Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг України не виключає, що тарифи можуть зрости найближчим часом.

"Фактично ринкова ціна сьогодні становить близько 9 грн. Тому вимоги МВФ і заяви наших чиновників про наближення до ринкових цін можуть означати, що теоретично ми можемо побачити найближчим часом, якщо не цього року, то наступного, що вартість електроенергії зросте спочатку до 6,5-7 грн, а потім і до 9 грн", - вважає Попенко.

За його словами, єдиним реальним стримуючим фактором може бути політична ситуація.

"Тарифи не будуть підвищуватися, якщо вже серйозно зайде мова про вибори. Тому що жодна влада на виборах точно не буде підвищувати тарифи, тому що точно програє ці вибори", - додав експерт.

Тарифи на комунальні послуги в Україні

Як писав Главред, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук попередив, що в Україні досі діє мораторій на підвищення тарифів на холодну і гарячу воду, але в найближчому майбутньому це може змінитися.

Засновник ГО Союз споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що гарячої води в Києві в літку може не бути, оскільки Київтеплоенерго невигідно її виробляти. Річ у тім, що вироблення гарячої води без опалення потребує додаткових витрат.

Українці можуть розрахуватися за спожитий природний газ національним кешбеком, що дасть змогу в підсумку платити менше. Йдеться про участь у програмі "Національний кешбек", яка дасть змогу витрачати накопичені під час купівлі українських товарів гроші на оплату комунальних послуг.

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Хто такий Олег Попенко

Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

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тарифи на електроенергію новини України Олег Постернак
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