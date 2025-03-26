В Міненерго повідомили, скільки українці платитимуть за електроенергію в квітні

Уряд розширив категорії населення, які мають можливість отримувати електроенергію за пільговим тарифом.

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У квітні все ще діятиме пільговий тариф на електроенергію / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Тариф на електроенергію у квітні буде 4,32 грн/кВт-год

Деякі українці зможуть платити за світло за пільговим тарифом

З 1 по 30 квітня 2025 року, попри багато застережень експертів про ймовірність підняття тарифу на електроенергію, українці сплачуватимуть за світло все ще 4,32 грн/кВт-год.

Як повідомили у Міненерго, для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, також продовжить дію пільговий тариф у розмірі 2,64 грн/кВт при споживанні до 2000 кВт-год електроенергії в місяць.

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"Це співвласники великих багатоквартирних будинків, де відсутнє газове забезпечення, або місця, де є проблеми із теплопостачанням. Уряд вніс зміни в постанову, і мешканці таких будинків мають змогу сплачувати за електроенергію 2,64 грн/кВт-год до кінця квітня поточного року", - розповів народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Нардеп наголосив, що станом на зараз ринкова ціна на електоенергію сягає 7−8 грн/кВт-год.

Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією енергетичної компанії Yasno, у травні 2025 року частина українських споживачів зіткнеться з підвищенням тарифів на електроенергію.

Напередодні голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що тарифи на газ в Україні можуть зрости вже влітку 2025 року. Нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр.

Раніше стало відомо, що в Україні за останній рік значно зросли ціни на житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла у ціні електроенергія - вартість збільшилася на 63,6%.

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Що таке Міністерство енергетики України? Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

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