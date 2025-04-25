НБУ прогнозує підвищення тарифів на комуналку: приблизні терміни

Передбачається початок поступового приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року.

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НБУ прогнозує підвищення тарифів на комуналку / колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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У 2025 році тарифи переглядатися не будуть

Відтермінування рішень щодо підвищення тарифів зумовить нижчу інфляцію

Національний банк України допускає поступове коригування тарифів на житлово-комунальні послуги в наступні роки, однак строки та параметри їхнього перегляду є сферою невизначеності та ризиком для прогнозу інфляції. Про це йдеться в Інфляційному звіті регулятора.

"Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води переглядатися не будуть. Однак складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, ймовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступні роки", - йдеться в документі. відео дня

Зокрема, передбачається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів із 2026 року. Однак невизначеність зі строками та величиною коригування енергетичних тарифів є суттєвим ризиком для прогнозу інфляції.

У НБУ зазначають, що подальше відтермінування рішень щодо підвищення тарифів зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Водночас зростатимуть ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиметься інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє.

"Натомість досить швидке та суттєве підвищення вартості енергоносіїв задля усунення дисбалансів в енергетичному секторі посилить інфляційний тиск у відповідному періоді та зумовить потребу у збільшенні субсидій для населення", - зазначає регулятор.

Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що частина українців може зіткнутися з додатковими витратами на електроенергію. Громадяни можуть отримати додатковий рахунок майже на 4 000 гривень.

Також в одному з українських міст планують підвищити вартість води приблизно на 8%. Основна причина - зростання цін на електрику та інші необхідні ресурси.

Нагадаємо, у Міненерго повідомляли, що в Україні найближчим часом не планують збільшувати ціни на комунальні послуги. Інформація про можливе підвищення тарифів не відповідає дійсності.

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