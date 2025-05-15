Як платити менше за спожитий газ: у Нафтогазі розкрили секрет

В Україні національний кешбек можна використати для оплати комунальних послуг.

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Як оплатити комунальні послуги національним кешбеком / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Як платити за газ менше

Чи можна сплачувати за комунальні послуги національним кешбеком

Українці можуть розрахуватися за спожитий природній газ національним кешбеком, що дасть змогу у підсумку платити менше. Йдеться про участь у програмі "Національний кешбек", яка дасть змогу витрачати накопичені при покупці українських товарів гроші на оплату комунальних послуг. Про це нагадує пресслужба ГК Нафтогаз України у Facebook.

В рамках програми "Національний кешбек" громадянам повертається на рахунки 10% від витрат за купівлю товарів чи послуг від українських виробників. На сайті "Зроблено в Україні" можна перевірити, чи входить товар до переліку тих, на які нараховується кешбек.

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Отриманий кешбек можна використати також на комунальні послуги.

"Зручно, швидко, ощадливо — саме так можна сплачувати за комунальні послуги, якщо користуватися програмою "Національний кешбек", — пишуть у компанії.

Як оплатити комунальні послуги національним кешбеком

Накопичений кешбек можна використати для оплати за спожитий газ через:

особистий кабінет;

чат-боти GASUA у Viber та у Telegram;

сайт gas.ua — навіть без реєстрації.

Тарифи в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у невеликих містах України з 2023 року водоканали почали підвищувати тарифи на послуги водопостачання. Глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, що на тариф на воду впливає підвищення вартості електроенергії.

Напередодні експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук також попередив, що в Україні досі діє мораторій на підвищення тарифів на холодну і гарячу воду, але у найближчому майбутньому це може змінитися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що тариф на газ може різко зрости вже влітку. Причина підвищення тарифу на газ - необхідність забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026.

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Що таке Нафтогаз України? Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія. До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

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