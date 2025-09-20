Рус
Ризик різкого зростання долара: несподіваний прогноз щодо курсу валют

Олексій Тесля
20 вересня 2025, 19:45
На формування валютного курсу впливатиме одразу кілька важливих чинників, каже Тарас Лісовий.
За словами банкіра Тараса Лісового, вже наступного тижня на валютному ринку може розпочатися ключовий рух, який визначить тренди курсу до кінця 2025 року.

Як зазначив в інтерв'ю 24 Каналу, на формування валютного курсу впливатиме одразу кілька важливих чинників - від рівня інфляції та стану світової геополітики до внутрішньої економічної ситуації в Україні.

Експерт також наголосив, що ці чинники визначатимуть поведінку як бізнесу, так і населення, проте особливу роль продовжить відігравати Національний банк України, який навіть в умовах війни проводить виважену політику, ефективно стримуючи різкі коливання курсу.

За його оцінкою, вплив усіх вищевказаних чинників особливо проявиться в четвертому кварталі 2025 року (жовтень-грудень), але водночас істотних стрибків курсу очікувати не варто.

Прогноз курсу долара: думка експерта

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що Нацбанк України в поточних умовах має в своєму розпорядженні всі інструменти для підтримки стабільності гривні.

Проте експерт попереджає: до кінця року національна валюта може дещо ослабнути, оскільки зберігаються істотні ризики, пов'язані з питаннями безпеки.

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає істотні фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - якісь купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортованої іноземної валюти.

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

